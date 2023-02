El estremecedor posteo de una mujer chimbera que sufrió violencia de género

"Está vez me tocó a mí. Cómo sabrán me separé hace 2 años del padre de mi hija, ya que era muy violento. Está vuelta es la última que me hace... me atacó sin parar estando mi hija en el medio, sin remordimiento a qué ella vea todo", señaló la víctima en un estremecedor posteo que hizo público.

"Entre tantos golpes que me dio me decía que me iba a matar, sinceramente pensé que no salía viva", agregó.

La mujer expresó que no es la primera vez que su ex la agrede física y verbalmente: "Personas que lo conocen no creen lo que él es en verdad conmigo. Aún estando en pareja me celaba y me enviaba msj para verme e incluso recibí muchos insultos de su parte, pero siempre me tildó de loca cuando en verdad siempre fue él. Esto lo publico para que sepan lo que en verdad es".

