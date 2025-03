El desgarrador testimonio de la mamá de la sobreviviente de femicidio: "Su hijo golpeó a su padre con un camión de juguete y la salvó"

El barrio está en silencio. Los pocos vecinos que se acercan a la vereda no lo pueden creer. Nadie hubiese imaginado que una mañana tranquila de domingo se transformaría en una pesadilla para quienes habitan en la calle Los Criollos del Barrio Los Pinos. Quizás la única que sí podría haberlo imaginado era la propia víctima, una mujer de 29 años, madre de tres hijos y vendedora ambulante, quien ya había denunciado a su pareja en reiteradas ocasiones y que ese día, en medio de una discusión, estuvo a punto de transformarse en otra víctima de femicidio. La salvó su hijo de 11 año. El pequeño, quien primero fue el blanco de la violencia física y psicológica, tomó un camión de juguete y golpeó a su padre en la cabeza para que dejara de agredir a su madre. "Si no hubiese estado mi nieto, me la mata", cuenta desconsolada Marianela, la madre de la joven.