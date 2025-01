El "cuento de la heladera", la nueva modalidad de fraude en San Juan que ya tuvo un detenido

Los estafadores siempre encuentran una nueva forma de engaño, ahora apareció el “cuento de la heladera”. El viernes último detuvieron a un joven de Chimbas que dice ser técnico en reparación de aparatos de refrigeración y que supuestamente embaucó a otra persona con la venta de una heladera que no funcionaba y le sacó 180 mil pesos en efectivo.

El detenido es un tal Fabián Andrés Galván , quien ya afrontó una causa penal por tres estafas. También cayó preso por daños y robo agravado, pero no cuenta con ninguna condena, expusieron la ayudante fiscal Gabriela Blanco y su asistente Guadalupe Segado, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, quienes este lunes pidieron la apertura de esta nueva causa penal contra el sospechoso ante la jueza de garantías Gloria Chicón.

image.png La ayudante fiscal Gabriela Blanco (en el medio) junto con la asistente Guadalupe Segado, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas. Del otro lado, el abogado Nicolás Gomez Camozzi.

Galván, que fue asistido por el abogado Nicolás Gómez Camozzi, llegó en calidad de detenido a la audiencia y escuchó los cargos en su contra, aunque negó el fraude. El hecho fue denunciado el 4 de diciembre último por un hombre de apellido Blanco Quiroga, quien relató que contactó al sospechoso a través de la página Compre San Juan.

El supuesto damnificado contó que quería comprar una heladera y vio un aviso en ese portal en el que ofertaban una. Se contactó con el vendedor y acordaron la transacción por el precio de 180 mil pesos. El sospechoso y otro hombre le llevaron la heladera hasta su casa en Pocito en una camioneta Ford F-100, cobraron el dinero pactado y se retiraron.

image.png La audiencia fue presidida por la jueza Gloria Chicón.

El vendedor era Galván, quien le recomendó al comprador que no pusiera a funcionar la heladera en el momento, sino que esperara dos horas para enchufarla, según la denuncia. El hombre cumplió las órdenes, pero cuando le dio corriente al aparato, no funcionó. Ahí la revisó y notó que tenía dos caños cortados y algunos cables desconectado.

Ese mismo día le llamó por celular a Galván y le reclamó, pero la respuesta fue que le llevara la heladera a su taller en ruta 40 y calle Corrientes, en San Juan Capital. El damnificado respondió que la buscara él porque no tenía cómo trasladarla, fue así que el sospechoso se comprometió a retirarla, pero nunca apareció.

image.png Galván recuperó la libertad, pero le imputaron medidas cautelares que deberá cumplir.

No descartan que se hayan cometido otras maniobras similares y que Galván sea parte de una banda. Incluso creen que ese taller en ruta 40 no existe o que el joven no tiene relación con ese negocio, aunque él afirmó que es técnico en reparación de aparatos de refrigeración.

La ayudante fiscal Blanco le atribuyó el delito de fraude en la calidad de la mercadería y pidió la apertura de la causa penal contra Fabián Andrés Galván. La jueza Chicón dio por habilitada la investigación penal preparatoria contra el joven de 27 años por el plazo de 1 año, mientras que le otorgó la libertad –el delito es excarcelable-, siempre y cuando no moleste ni tome contactó con el denunciante. La defensa adelantó que solicitaría una medida alternativa con una reparación para el damnificado.