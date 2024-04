El crudo relato de un ex empleado de la fábrica donde un operario murió intoxicado

El ex empleado, que pidió que no se revelara su identidad por temor a recibir algún tipo de represalia, no dudó en asegurar que la desgracia se podría haber evitado, si los operarios hubieran contado con las medidas de seguridad necesarias para resguardar su salud. Es que aseveró que, a pesar de manipular químicos nocivos, no usaban EPP (Elementos de Protección Personal) y que lo único que se colocaban eran guantes de látex que de nada servían, ya que terminaban rompiéndose.