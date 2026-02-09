El boliviano acusado de abusar a una sanjuanina con retraso madurativo seguirá preso

Mario Paco Ibarra, el hombre de nacionalidad boliviana y que es oriundo de Mendoza, seguirá preso en el penal de Chimbas durante los próximo dos meses. Este en agosto de 2025 fue señalado de haber violado a una chica con retraso madurativo y desde ese entonces se encuentra tras las rejas.

Este viernes ocurrió algo insólito porque el imputado tuvo dos audiencias el mismo día. En primer lugar, el juez de Impugnación Raed rechazó el pedido de la defensora oficial Sandra Leveque de dejarlo libre y confirmó la preventiva.

Horas después tuvo otra. El fiscal de UFI ANIVI y que lleva la investigación del caso le solicitó a la jueza de Garantías, Carolina Parra, que se extienda la preventiva por el plazo de dos meses.

La defensora volvió a insistir con la libertad para su cliente. Argumentó que Ibarra se había sometido al proceso cuando fue notificado de la denuncia, que respetó las medidas en favor de la víctima y que no podía obstaculizar las pericias porque eran cuestiones técnicas que llevaban adelante peritos psiquiatra y psicopedagogo (le harán estudios a la presunta víctima).

A lo que Parra expresó en su resolución que Ibarra seguirá preso porque todavía hay pruebas pendientes, además no tiene arraigo en San Juan (vive actualmente en Mendoza) y porque no le dijo a ella -en agosto de 2025- que tenía una condena en su contra.