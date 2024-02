El abuelo abusador de Pocito fue absuelto por la presunta violación de su nieta, pero por el beneficio de la duda

La sentencia y los fundamentos se conocerán el próximo 29 de febrero. La decisión fue tomada con agrado por el defensor, el abogado Julián Gil, que aseguró que puso en crisis toda la acusación. Por otro lado, tomó por sorpresa al fiscal Duilio Ejarque y el ayudante fiscal Benjamín Spatzer, de la UFI ANIVI, que promovieron la acusación y pedían una condena de 17 años de prisión.

Tribunal.jfif El tribunal. La absolución fue unánime por parte de los jueces Federico Rodríguez, Gloria Chicón y Diego Manuel Sanz.

Los antecedentes no le favorecían al chacarero de 65 años. En mayo de 2022, el hombre fue condenado en juicio abreviado a 8 años de prisión por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante en perjuicio de una de sus nietas. Por ese hecho actualmente se encuentra alojado en el penal de Chimbas y por esa razón llegó detenido al juicio.

El segundo caso por el cual se lo estaba juzgando se conoció en junio de 2023 cuando él ya estaba preso. Otra nieta –prima de la víctima anterior-, que hoy tiene 15 años, comenzó a manifestar serios trastornos y hasta se autolesionaba.

La nuera del chacarero lo denunció en la UFI ANIVI. La adolescente declaró que su abuelo la sometió sexualmente durante cinco años y que eso sucedía cada vez que ella lo visitaba y se quedaba bajo su cuidado en el domicilio del hombre en Pocito.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ftiempodesanjuan%2Fstatus%2F1754996762740244928&partner=&hide_thread=false Las últimas palabras del chacarero absuelto pic.twitter.com/jGaeNWMtuq — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) February 6, 2024

A través de Cámara Gesell que aseguró que ella tenía 7 años cuando su abuelo empezó a darle besos en la boca y a manosearla. Todo esto, según su relato, ocurría dentro de la casa del hombre, que aprovechaba que su mujer no podía moverse y llevaba a la niña. También señaló que esos abusos se agravaron al cumplir sus 9 años, allá por 2017, dado que comenzó a violarla en reiteradas ocasiones en distintas partes de la vivienda hasta casi el 2020.

La fiscalía sostuvo que quedó probado los ultrajes y argumentó que tanto el examen médico, como los informes periciales, demostraron que la supuesta víctima no mintió y fue coherente en su relato, como también manifestó que padece serios indicadores de que sufrió abusos sexuales.

partes.jfif Las partes. A la izquierda, el fiscal Duilio Ejarque. En el otro escritorio, el abogado Julián Gil, que ofició de defensor.

El acusado, en cambio, afirmó que era inocente desde un principio y que lo denunciaron falsamente. Julián Gil, su defensor, cuestionó toda la prueba. “No se puede condenar a una persona solamente por el relato de una niña y por un informe psicológico”, indicó.

“El informe de la profesional que la entrevistó dijo que la niña se quebró en llanto, pero resulta que cuando declaró en Cámara Gesell no largó ni una lágrima. Hubo muchas contradicciones sobre fecha y lugar donde dijo que ocurrieron los abusos. Se dijo que la violó sobre un freezer, cuando ese artefacto ya no estaba en la casa. Era imposible que eso sucediera. Y así, muchas otras cosas”, afirmó el abogado, que hizo referencia a que muchas de estas falsas denuncias están relacionadas a que los chicos reciben clases de educación sexual en la escuela por parte de personas que no están preparadas.

De la misma manera, explicó que van a pedir que revisen la condena anterior de 8 años de prisión contra el chacarero. Actualmente se encuentra preso por esa causa. Y es que el chacarero dijo que era inocente y que fue condenado porque fue mal asesorado.