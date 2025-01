Duro revés para el sujeto acusado de intentar matar a su novia en Chimbas

Si bien tres semanas atrás el imputado recibió la prisión preventiva por decisión del juez de Garantías Gerardo Fernández Caussi, su defensa técnica acudió a un tribunal superior para la revisión de la resolución y, en ese contexto, la jueza Silvina Rosso de Balanza analizó los argumentos esgrimidos por las partes y decidió respaldar el fallo del magistrado de primera instancia.

La fiscalía, representada por Frabizio Médici, se opuso al beneficio para Olmedo, quien está sospechado de haber propinado una paliza brutal a su novia, en el domicilio con compartía con ella. Del mismo modo, la querella, encarnada por Gustavo Sánchez y Valentina Sánchez, objetó la posibilidad de que el potencial femicida saliera del Servicio Penitenciario, dada la gravedad del caso.

El ex secretario de Seguridad que se hizo parte de la causa cuestionó la conducta del acusado, no sólo por la demencial paliza que le dio a su novia, sino también por su conducta posterior. El mismo sostuvo que no pudo fugarse por la escena que protagonizó, con los gritos y el silencio atroz que se produjo tras dejarla inconsciente. Preocupado por sí mismo, el querellante indicó que Olmedo quiso fugarse pero no pudo y que encima alegó haber sido víctima de la muchacha que se hallaba inconsciente.

La defensora Noriega manifestó que la exposición de la querella no tenía relación con lo que se planteaba, por lo que insistió con su pedido. Agregó que tenía arraigo, un domicilio donde permanecer y un trabajo estable (en una panadería). "La querella ha hecho un alegato cuando sólo debía opinar sobre el planteo", expresó.

Pese a los cruces, la jueza Rosso de Balanza dirimió la controversia y avaló el dictamen de su colega. Señaló que había motivaciones para conceder la prisión preventiva, sobre todo por la escala penal prevista para la imputación endilgada, es decir, la que prevé un mínimo de 10 años de prisión, en caso de obtener una condena.

La magistrado de Impugnación, además, mencionó un fallo de la Corte Suprema que advierte que la prisión preventiva no es un adelanto de pena, sino más bien una medida que impide facilitar la impunidad del delincuente. A ello agregó que la medida resulta una herramienta para sostener el proceso, algo que había mencionado el Ministerio Público cuando se solicitó la medida en la audiencia de formalización.

De esta manera, Olmedo continuará tras las rejas mientras los fiscales del CAVIG investigan los hechos que se produjeron en un departamento de Chimbas, donde la víctima y el supuesto victimario convivían, en Villa El Salvador.