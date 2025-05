Dura respuesta de Las Familias del Dolor tras las declaraciones de Iván Grassi: "Caradura, nos sigue faltando el respeto"

image.png

El fiscal había salió declarando que él no iba a entrar en opiniones y que llevar a juicio a Echegaray era "estirar un dolor o crear una falsa expectativa... No se puede con el dolor de la gente. Puede gustar o no, mi resultado, mi análisis del derecho podría estar equivocado o no, para eso están las instancias superiores de impugnación". Agregando: "Yo por respeto a esta familia, al dolor y la incomprensión, yo no voy a entrar en la opinión. Mi trabajo se centra en pruebas, en un dictamen que es público, en el cual yo hago una valoración sobre la prueba. No estoy para valorar lo que una persona con todo el dolor de un padre que perdió a un hijo pueda opinar".