Habló el fiscal Iván Grassi, tras la indignación de la familia Rubiño: "No se juega con el dolor de la gente"

Luego de que el padre de Lucía Rubiño , la adolescente que murió atropellada el 15 de octubre de 2023 en el barrio Foro de Abogados, dijera que el accionar de los fiscales Francisco Micheltorena e Iván Grassi le daba asco por la decisión del juez Javier Figuerola de eximir de responsabilidad penal al joven Juan Pablo Echegaray , el propio Grassi habló del polémico fallo. Dijo que llevar sin pruebas a Echegaray a juicio hubiera sido "estirar un dolor o crear una falsa expectativa... No se puede con el dolor de la gente. Puede gustar o no, mi resultado, mi análisis del derecho podría estar equivocado o no, para eso están las instancias superiores de impugnación", aseguró.

"Yo por respeto a esta familia, al dolor y la incomprensión, yo no voy a entrar en la opinión. Mi trabajo se centra en pruebas, en un dictamen que es público, en el cual yo hago una valoración sobre la prueba. No estoy para valorar lo que una persona con todo el dolor de un padre que perdió a un hijo pueda opinar", evaluó Grassi en diálogo con Radio Sarmiento este martes.

Y destacó que "lo relevante que yo le dije en el pasillo es que, si no compartían las decisiones, que la apelaran. Eso implicaría que más personas, más funcionarios, otros fiscales, otros jueces, evalúen el trabajo".

image.png El fiscal Iván Grassi (izquierda), junto al querellante Marcelo Fernández, el día que absolvieron a Juan Pablo Echegaray en el caso Lucía Rubiño.

Consultado sobre la situación que Jorge Rubiño expresó en los medios, de que habían hablado en un pasillo de tribunales y el padre le preguntó al fiscal "¿qué te pasó que lo que presentaste como homicidio culposo de repente se te desapareció la idea", Grassi remarcó que "me parece una falta de respeto primero, entrar a hablar del tema, de una opinión personal, que podré no compartirla, pero es la de una persona que tiene mucho dolor. Mi opinión se centra en un dictamen jurídico. Yo no estoy por andar opinando lo que la gente puede opinar".

image.png El dolor del padre y el hermano de Lucía Rubiño al conocer el sobreseimiento de Juan Pablo Echegaray.

Grassi hace dos años planteó investigar a Echegaray, hijo de un juez sanjuanino, en el marco de un posible homicidio culposo. Sobre qué paso para que revierta esa mirada, dio una explicación. Sostuvo que "el año pasado, cuando me llegan las pericias, cuando hay accidentes de tránsito o siniestros de carácter culposo, se requiere la intervención de especialistas. Estos son los que llamamos peritos".

Agregó que "cuando se realizaron las pericias, en la investigación que yo llevo, donde intervinieron peritos que asistían a todas las partes, es decir, peritos que asistían al Ministerio Público, peritos que asistían a la Defensa y peritos que asistían a la familia Rubiño. Y me presentan las pericias, las tres pericias son coincidentes. Reitero, las tres pericias son coincidentes. ¿En qué son coincidentes? En que el menor venía en contramano, que el mayor venía por su mano, que el menor venía a alta velocidad, que el mayor venía en un proceso de desaceleración y en baja velocidad, que el menor dejó una huella de frenada sobre la calzada o carril del mayor y finalmente que es el menor quien tenía el poder de evitabilidad del siniestro y no así el mayor".

Continuó el fiscal: "En base a esas tres pericias... y lo que había en la causa de menores, que es otra pericia que yo en su momento, como los jóvenes, me venían y me declaraban, 'para mí le cruzó el auto', pero ¿cuándo le cruzó? 'Y no sé, para el otro auto que venía en el sentido de no poder circular'. La hipótesis inicial imputada era que el menor venía a alta velocidad por su carril. Ahora, cuando se prueba que el menor no venía a alta velocidad por su carril sino por el carril de Echegaray, cuando yo le imputé a Echegaray la invasión del carril y pruebo que quien en realidad está invadiendo el carril es el menor, me quedo sin imputación. Eso fue lo que se sostuvo en todas las audiencias en mi dictamen que es público y fundado".

image.png Juan Pablo Echegaray.

Sostuvo: "Yo al señor Echegaray le imputé el día uno dos delitos. Hubo un delito, ocurrió a la 1.30 de él con algunos menores de edad, que es ingresar y hacer pruebas de velocidad en el barrio, y después a las 3.30 una coautoría paralela en el homicidio culposo. Solamente sobre la coautoría paralela en el homicidio culposo es donde ha sido sobreseído. La otra causa va camino a juicio, ya tiene fecha el 27 de mayo. Pero vuelvo a decir, mi dictamen está basado en pericias".

"Supongamos una pericia de la familia de Rubiño, y dijese lo contrario, y tenía algún elemento para ir a juicio, pero ni siquiera esa pericia", analizó Grassi.

Además, expresó el fiscal: "¿Cómo voy a llevar a alguien a juicio si no tengo pruebas científicas? O sea, ¿voy a mentirle a la familia, decirle, 'mire, vamos a ir a juicio con posibilidad de que lo condenen y en el juicio van a venir todos los peritos que me están diciendo lo que mandé por escrito, y no tengo imputaciones de juicio? Entonces sería estirar un dolor o crear una falsa expectativa, y ¿sabe qué? No se puede con el dolor de la gente. Pueda gustar o no, mi resultado, mi análisis del derecho, podría estar equivocado o no, para eso están las instancias superiores de impugnación. Acá, todos los días, en la UFI, donde yo trabajo, trabajamos con gente que pierde un ser querido, y no se juega con el dolor de la gente".

Y añadió: "Vuelvo a decir, si en algo me he equivocado en mi análisis jurídico de las pericias, serán las instancias superiores las que sostengan lo distinto. Yo se lo dije al señor Rubiño. Intertanto, yo respondo por escrito de la investigación llevada que fue transparente, que ellos han tenido acceso desde el momento número uno a toda la investigación. No quiero entrar en polémica, porque no tiene sentido entrar en polémica. Tienen todo el derecho a opinar, tienen todo el derecho a desconfiar, tienen todo el derecho del mundo a todo ellos. Que agoten todas las instancias, y sometan el examen y las pruebas a todas las instancias, porque la verdad tarde o temprano sale a la luz".

Finalmente, enfatizó: "Acá hay mucho dolor, mucha incomprensión, y no ha sido comentada ni incentivada por esta parte. Por eso, yo pido respeto, no tengo nada más que decir al respecto, porque puede ser malinterpretado, y todo lo que yo tenía que decir, lo dije durante las audiencias".