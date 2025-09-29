martes 30 de septiembre 2025

Atracos callejeros

Dos choferes sanjuaninos de aplicaciones fueron emboscados y asaltados cuando fueron a buscar sus pasajes

Los dos asaltos ocurrieron el domingo último. En la madrugada atacaron un chofer de Uber en Chimbas. En la tarde le tocó a un DiDi Moto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa

Imagen ilustrativa

Los ladrones volvieron a tomar como blanco de sus ataques a trabajadores de las plataformas de transporte. El chofer de un auto de Uber fue atacado en la madrugada por dos delincuentes en Chimbas, mientras que un motociclista de la aplicación DiDi fue víctima de otro atraco una patota de cinco desconocidos en Concepción.

El primer episodio ocurrió en la madrugada del domingo, alrededor de las 5, en la intersección de las calles Oro y Obrero Argentino, en Chimbas. Allí, Carlos Tello, un joven de 19 años que trabaja como chofer de Uber, circulaba en su auto cuando dos sujetos le salieron al cruce. Uno de ellos le exhibió un arma blanca y se la apoyó en el cuello para intimidarlo.

Le robaron su billetera con 40.000 pesos en efectivo, documentación personal, tarjetas de crédito y débito, además de las llaves del vehículo y su teléfono celular. Tello no sufrió lesiones, aunque se llevó un gran susto.

El segundo robo sucedió ese mismo día, pero alrededor de las 18 en el interior del Barrio Costa Canal 1 de Capital. Según fuentes policiales, la víctima fue Leonel Nieto, de 22 años, quien es chofer de DiDi Moto, según fuentes policiales y judiciales. El joven contó que acudió a un domicilio tras aceptar un viaje. Apenas llegó, un hombre lo tomó del cuello y, en cuestión de segundos, aparecieron otros cuatro cómplices que lo rodearon.

Entre todos le arrebataron su celular iPhone 15 Plus y dos cascos de moto. Nieto logró zafar sin golpes ni heridas, aunque denunció que la banda lo superó en número y no pudo hacer nada para defenderse.

En el primer asalto intervino el personal de la Subcomisaría Este del Santa Lucía y en el otro robo asistieron los policías de la Comisaría 2da de Concepción. Las dos causas pasaron a la UFI Delitos contra la Propiedad.

