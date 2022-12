Director acusado de abuso en San Juan: quedó imputado y seguirá en libertad

Este hombre fue acusado formalmente de haber manoseado al alumno en el momento que había clases de apoyo en la escuela. Según la denuncia del menor, él y Wiederhold se encontraron cerca de la cocina de la escuela, no había nadie y el director lo manoseó.

La jueza dio por formalizada la investigación contra Carlos Wiederhold y lo imputó por el presunto delito de abuso sexual simple agravado por su condición de educador. Dio un plazo de 6 meses de Investigación Penal Preparatoria y lo dejó en libertad, pero con medidas coercitivas como someterse y no entorpecer la investigación, no acercarse ni comunicarse con el menor, no hacer actor turbatorios, entre otras.

Tal como adelantó Tiempo de San Juan, en la escuela de Santa Lucía donde habría ocurrido este abuso aparecieron pintadas, en unos de los baños se escribió: “DIRECTOR TOCA NENES”. Wiederhold fue separado de su cargo. Era director hace diez años de ese establecimiento educativo. Esa esa semana que la denuncia salió a luz él mismo comunicó a los otros docentes que se tomaba licencia y se salió del grupo de Whatsapp. Después se supo que lo habían separado del cargo, mientras que la supervisora de área hizo el llamado para cubrir su cargo.