Dictan prisión preventiva para los miembros de la banda dedicada a robar aires acondicionados

Después de haber sido identificados por las cámaras de seguridad y de ser detenidos por las autoridades, Jorge Pablo González , un conocido finquero de Pocito, y Facundo Ariel Castro Flores se sentaron en el banquillo de los acusados y fueron imputados por una sucesión de robos de aires acondicionados en Zonda.

Frente al juez de Garantías, Diego Sanz, los sujetos señalados como ladrones conocieron las pruebas en su contra, algunas contundentes como los videos que los muestran en acción, y fueron formalmente imputados por robo en tres hechos. Fue por ello que la fiscal de la UFI de Delitos contra la Propiedad , Claudia Salica, solicitó prisión preventiva para los sospechosos y el magistrado ordenó que fueran a parar tras las rejas por 15 días.

image La fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad y ahora postulante a la fiscalía general.

De esta manera, González de 42 años y Castro Flores de 29, ambos oriundos de Pocito, marcharon tras las rejas mientras avanza la Investigación Penal Preparatoria que quedó oficializada. Los detenidos fueron sindicados como miembros de una banda dedicada a robar este tipo de electrodomésticos de casas de fin de semana. Aprovechando que los dueños no estaban y con las herramientas para sustraerlos, elegían los blancos donde atacar.

El 27 de septiembre último, se llevaron adelante dos allanamientos simultáneos en Pocito y allí las autoridades dieron con parte del botín robado, que había sido denunciado por las víctimas, como así también se procedió con el secuestro de una camioneta Toyota Hilux blanca, que habrían usado para cometer los ilícitos. Es que a través de las cámaras, se observó un rodado de esas características transportando los aires en horas de la noche y cerca de los domicilios atacados.

Previamente se habían realizado otros allanamientos, por los que finalmente se recuperaron 9 aires acondicionados completos (motor y frente) y una bicicleta denunciada como robada en 2023. Los mismos estaban destinados a ser vendidos en un comercio negro, por lo que también se incautaron los teléfonos celulares de los sospechosos, con los que se estima que concluían el negocio ilegal. Así fue que 5 móviles quedaron en poder del Ministerio Público, que los peritará para obtener más información.