Detuvieron a un hombre en Rawson tras intentar robar materiales de una obra en construcción

Un hombre de 34 años, identificado como José Alberto Lucero, fue detenido por personal policial en el barrio Villa Hipódromo, en Rawson, acusado del delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa.
El sospechoso fue sorprendido por la Policía en Villa Hipódromo. Intentó escapar, pero fue detenido en un baldío cercano.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en una obra en construcción ubicada en calles República del Líbano y Dominguito, donde Lucero fue sorprendido dentro del predio mientras aparentemente intentaba sustraer una columna de hierro y un poste de madera.
Al advertir la presencia de los efectivos, el hombre emprendió la huida, pero fue interceptado y aprehendido en un baldío situado en calles Las Palmas y Dominguito. En el lugar, los uniformados secuestraron los elementos sustraídos y además hallaron prendas de vestir que el sospechoso habría arrojado durante su intento de escape.
La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso las medidas correspondientes y mantiene detenido al acusado mientras se sustancian las actuaciones legales.