Detuvieron a un hombre en Rawson tras intentar robar materiales de una obra en construcción

Un hombre de 34 años , identificado como José Alberto Lucero , fue detenido por personal policial en el barrio Villa Hipódromo , en Rawson , acusado del delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa .

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió en una obra en construcción ubicada en calles República del Líbano y Dominguito , donde Lucero fue sorprendido dentro del predio mientras aparentemente intentaba sustraer una columna de hierro y un poste de madera .

Al advertir la presencia de los efectivos, el hombre emprendió la huida, pero fue interceptado y aprehendido en un baldío situado en calles Las Palmas y Dominguito. En el lugar, los uniformados secuestraron los elementos sustraídos y además hallaron prendas de vestir que el sospechoso habría arrojado durante su intento de escape.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Flagrancia, que dispuso las medidas correspondientes y mantiene detenido al acusado mientras se sustancian las actuaciones legales.