viernes 24 de octubre 2025

Operativo

Detuvieron a un hombre en Caucete con un rifle calibre 22 dentro de su auto

El operativo se llevó a cabo en inmediaciones de la Ruta 20, a la altura del puente del departamento Caucete. El conductor quedó detenido y el arma fue secuestrada por orden judicial.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Durante la mañana de este viernes, personal policial dependiente de la UFI Genérica realizó un procedimiento en inmediaciones de la Ruta 20, a la altura del Puente de Caucete, que terminó con la detención de un hombre y el secuestro de un arma de fuego.

Según informaron fuentes judiciales, los efectivos, tras realizar tareas investigativas, interceptaron un automóvil Chevrolet Corsa conducido por Raúl Velázquez. Al momento de la entrevista, los uniformados advirtieron que en el interior del vehículo había un arma larga o de hombro, por lo que se dio intervención inmediata al Ayudante Fiscal Bustos Meglioli y se actuó bajo las directivas de la fiscal Daniela Pringles, de la UFI Genérica.

image

Con mandato judicial otorgado por el juez interviniente, se procedió a realizar la requisa del vehículo y del ciudadano, encontrando un rifle calibre 22 sin marca visible, junto a cuatro cartuchos.

El arma, el vehículo y el detenido fueron trasladados a la Comisaría 37ª, donde quedaron vinculados a un legajo fiscal caratulado como “Actuaciones investigativas por tenencia de arma de fuego”, quedando a disposición de la Justicia para continuar con las actuaciones legales correspondientes

