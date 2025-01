Denuncian otro ataque a un perro: el canino habría recibido dos balazos en Pocito y está grave

perro pocito balazo.jpg

El caso de Pocito no es un incidente aislado. En los últimos meses, San Juan fue testigo de múltiples episodios de violencia animal que han generado indignación tanto a nivel local como nacional. Uno de los más resonantes fue el caso de “Topo”, un perro que fue apuñalado en un restaurante de Chimbas. Las imágenes del ataque circularon ampliamente en redes sociales, desatando una ola de repudio.

A este episodio se suma la reciente muerte de otro perro que sufrió una golpiza por parte de un verdulero en Rawson. Además, en las últimas horas se reportó el caso de dos perros que fueron robados y posteriormente encontrados golpeados, generando un nuevo clamor por justicia.

El conmovedor relato de la joven que denunció el asesinato de la perra en Rawson: "Murió en mis brazos"

En la mañana de este viernes, decenas de personas se reunieron en Rawson con carteles y haciendo mucho ruido para pedir justicia por “Negrita”, el modo en que apodaron a la perrita que, según una denuncia, fue asesinada a golpes por un verdulero de la zona. Hasta allí llegó Evelyn Reinoso, la joven de 21 años que, según ella misma marcó en su relato, intentó salvar al animal y presentó la denuncia en la Comisaría 6ta. “Murió en mis brazos”, afirmó al contar lo que vivió.

El hecho de “Negrita” se hizo viral en los últimos días en las redes sociales sanjuaninas. Según había trascendido, el pasado 31 de diciembre, un verdulero la había golpeado hasta matarla. El caso causó conmoción, a tal punto que muchas personas iniciaron la convocatoria a la marcha que se desarrolló en la mañana de este viernes, en la esquina de calles Lemos y Boulevard Sarmiento.

Ya en el lugar, mientras la gente gritaba “asesino”, movía carteles pidiendo justicia y hacía sonar bombos y bocinas, fue que llegó la joven, con un cartel negro en sus manos, los ojos rojos y temblando. Pronto, los manifestantes la reconocieron, era quien había hecho público el caso.

Muchos se acercaron a abrazarla y ofrecieron su apoyo y fue en ese momento cuando Evelyn decidió contar lo que denunció. “Yo estaba trabajando ahí desde hace dos semanas. Ese día, de golpe, escuché que tiraban cajas y el llanto de la perrita. Me acerqué, porque todo sucedía en la parte de atrás de la verdulería, y vi que el dueño le estaba tirando lo cajones a ella”, comenzó relatando.

Al mismo tiempo, agregó: “Miré a los demás empleados, porque éramos siete, y ninguno se metió a defenderla o a tratar de frenarlo. Le dije ‘basta’ y le pedí que no le pegara más. Pero no me hizo caso. Entonces, me metí aunque me daba miedo, porque es grande el hombre. Y ahí le tiró el último cajón, que tenía verduras podridas. Yo agarré la perra, la dejé afuera y entré a buscar mis cosas. Me corrió, me dijo que no volviera, me pagó menos que la cantidad de horas que había trabajado y me fui”.

Siempre siguiendo su relato, después de eso la joven recogió la perra y empezó a caminar hacia la comisaría, pero no lo llegó, tuvo que detenerse antes de tiempo. “Llamé al 911 y pedí ayuda. No alcancé a llegar. Cuando me la llevé estaba agonizando, pero en ese momento ya había muerto, en mis brazos se murió”, aseguró.

Cabe recordar que la denuncia fue hecha en la comisaría y las actuaciones del caso todavía no llegan a manos de UFI Genérica. Esto quiere decir que todavía no hay detenidos en la causa y tampoco hay, formalmente, una persona investigada. Se espera que la investigación avance en próximas horas.

Este hecho ocurrió a pocos días de otro caso que conmocionó a la provincia, el de “Topo” el perro que fue asesinado por un hombre con un cuchillo. En este caso, el atacante fue atrapado de manera flagrante y por tal razón quedó detenido de manera inmediata. Fue condenado en Flagrancia por el delito de maltrato animal.