Denuncian por estafa al dueño de un salón fiestas infantiles que tendría antecedentes penales

El dueño de un salón de fiestas infantiles situado en Rawson quedó en el ojo de la tormenta, después de que lo acusaran de alquilar la misma fecha para distintas personas y de recibir adelantos económicos cuando no podía ofrecer el servicio. Es que el sitio estaría clausurado por las irregularidades que presenta y, sin embargo, aseguran que lucra con el mismo.

Eduardo Gallastegui y sus ayudantes fiscales iniciaron las investigaciones preliminares para establecer si existió la comisión de un delito por parte del propietario del salón llamado "Mundo Kids". El sitio estaría clausurado desde marzo y aún así habría obtenido señas para futuros eventos.

Una denunciante, a través de las redes sociales, compartió su experiencia con el apuntado y se mostró preocupada por no recibir un reembolso. La mujer se mostró consternada por no saber si recuperará su dinero, ya que el hombre con el que hizo trato no le responde mensajes ni contesta sus llamadas.

A partir de su publicación, fueron varios los comentarios que dispararon contra él. Es por eso que, habrían varios damnificados por el supuesto accionar delictivo del denunciado.

Por otra parte, fuentes vinculadas a la causa preliminar indicaron que Soler sería el mismo sujeto que en marzo de 2023 protagonizó un violento hecho por el que terminó condenado a 6 meses de prisión condicional. Si bien el dato no pudo ser confirmado, voceros judiciales indicaron que podría tratarse de la misma persona que golpeó a su ex pareja y a tres policías, a la salida de un boliche.

Es que cuando los uniformados se presentaron en el domicilio de la víctima, tras recibir un llamado del 911, procedieron con la detención del violento y en su resistencia los agredió. Fue por eso que finalmente resultó sentenciado por la Justicia que ahora lo tiene en la mira, si es que se trata del mismo hombre, por el delito de estafa.

El posteo de la presunta víctima