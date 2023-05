Denuncian al profesor de música de un jardín por supuestos abusos sexuales

Fue por ello que los padres de los niños que asisten a la ENI 8 se mostraron preocupados por el hecho y pidieron explicaciones a las autoridades del establecimiento educativo. No obstante, de la reunión sólo trascendió que se manejaron con hermetismo.

Desde la justicia dijeron que en la UFI ANIVI se radicaron dos denuncias contra el maestro cuya identidad se desconoce. La primera fue el viernes 26 de abril y la otra fue el sábado 27. Lo que señala la denuncia es que el docente habría manoseado a una alumna de 5 años.

A partir de esto, el Ministerio de Educación tomó conocimiento de las sospechas y lo apartó del cargo de manera provisoria, hasta que se resuelva la investigación que llevan adelante los fiscales de ANIVI.

En medio del revuelo que sacude a la institución, el hombre que fue apuntado por supuestos abusos se defendió de las acusaciones y negó que fueran reales, a través de un audio que se difundió entre los padres de los menores.

"La denuncia es inconsistente porque yo doy clases en un SUM con dos secretarias mirando, más la seño de sala y mantengo distancia prudente y nulo contacto físico con mis alumnos", habría dicho en ese audio que se viralizó.

Asimismo, habría advertido que quien divulga versiones que no corresponden se tendrá que ajustar a las consecuencias. "Como no lo va a poder probar, me va a tener que indemnizar por daños, perjuicios e injurias. Va a tener que pedir disculpas públicas", habría asegurado.