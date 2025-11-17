lunes 17 de noviembre 2025

Procedimiento

Dan con siete bicicletas y bolsones de medias robados tras múltiples allanamientos en Caucete

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la Brigada de Comisaría 9na. El presunto ladrón sigue prófugo y es intensamente buscado por la policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un importante operativo policial realizado este lunes en Caucete terminó con el secuestro de siete bicicletas y varios bolsones de mercadería presuntamente robada en los últimos días. Los procedimientos fueron encabezados por efectivos de la Brigada de Investigaciones de Comisaría 9na, junto a miembros de la justicia quienes llevaron adelante varios allanamientos en el interior del barrio Guayamas.

Según informaron fuentes policiales, en los domicilios allanados encontraron siete bicicletas que no contaban con documentación que acreditara su legítima propiedad por parte de quienes las tenían en su poder. Debido a estas irregularidades, todos los rodados fueron secuestrados mientras avanza la investigación.

Además, los uniformados incautaron tres bolsones de medias, elementos que estarían vinculados a un robo ocurrido semanas atrás en la zona. Los investigadores sospechan que la mercadería forma parte del botín sustraído en ese hecho y buscan determinar su procedencia.

Pese a los resultados del operativo, el presunto autor de los robos no fue hallado en los domicilios al momento de los allanamientos y continúa prófugo. La UFI Delitos Contra la Propiedad sigue adelante con la investigación para dar con su paradero.

En tanto, desde Comisaría 9na iniciaron el proceso para localizar a los legítimos dueños de las bicicletas, por lo que se espera que las víctimas de robos recientes puedan presentarse para intentar recuperar sus rodados.

Por Redacción Tiempo de San Juan

