Crimen del profesor de gimnasia: confirman que tenían una relación amorosa y un proyecto en mente

No dieron a conocer los chats entre ambos, pero si expresaron que Bustos tenía “una doble vida”. Con la pericia se confirmó que Bustos (en varias ocasiones) le decía a Amarfil que no le iba a responder porque estaba con su pareja y para que no se diera cuenta era mejor evitar la comunicación.

Cuando la hermana de Amarfil habló en exclusiva para Tiempo de San Juan, expresó que ellos tenían la sospecha de que estaban juntos, pero que nunca Marcelo les dijo a sus familiares que tenía algo más con ella. Amarfil siempre dijo que era su amiga.

image.png

La familiar de Amarfil también habló sobre un proyecto que tenía su hermano y Bustos. Desde la Justicia indicaron que esta pericia telefónica también confirmó lo que ellos tenían planeado. Aparentemente, Amarfil estaba en búsqueda de dinero o sacar un préstamo para cumplir con lo que ellos estaban tan entusiasmados, que era abrir un gimnasio.

A los investigadores no se les pasó por alto una búsqueda sospechosa que tuvo Bustos el mismo día que ocurrió el crimen en Las Chacritas. Los peritos confirmaron a este diario que la mujer preguntó y buscó sobre cloroformo, un compuesto que es un potente anestésico y que sirve para dejarte inconsciente (no de manera inmediata).

La Justicia caratuló como rara esta búsqueda. Cabe destacar que los pesquisas nunca encontraron cloroformo en la escena del crimen. Como así también no hallaron restos de este compuesto en el cuerpo de Amarfil cuando le hicieron la autopsia.

bustos.jpg

El impactante caso que conmocionó a San Juan

El crimen ocurrió el pasado 17 de enero en el interior del auto Ford Fiesta, por calle Pellegrini en una zona oscura en inmediaciones del aeropuerto de Las Chacritas en el departamento 9 de Julio.

La teoría de la fiscalía es que Bustos en medio de un juego sexual agarró un cuchillo y le asestó varios puntazos y prácticamente degolló a Amarfil.

image.png

Durante la investigación, el fiscal Francisco Pizarro confirmó que ambas personas tuvieron relaciones sexuales esa noche, ya que en el interior del auto se secuestraron muestras de fluido con dos ADN diferentes, uno pertenecía a Bustos y el otro a Amarfil.

La teoría de fiscalía es que allí tuvieron sexo en medio de un juego sadomasoquista. Él estaba completamente desnudo, con sus manos sujetadas por unas esposas de cuero y sus ojos cubiertos con antifaz. Cuando ella lo tuvo indefenso sobre el asiento del conductor, lo atacó a cuchillazos hasta matarlo. Uno de esos puntazos fue al cuello e hizo que muriera desangrado.