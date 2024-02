La hermana de la víctima del crimen en Las Chacritas, lapidaria: "Ella lo mató, es una psicópata"

Atravesada por el dolor y la impotencia por la sangrienta muerte que sufrió su hermano, Graciela Amarfil apuntó fuerte contra la acusada por el crimen en Las Chacritas , Luciana Teresita Bustos , y aunque en un principio no la creyó capaz de asesinar a sangre fría, confesó que el velo cayó de sus ojos y descubrió que a quien consideraba una buena amiga y parte de su familia era en verdad "un monstruo".

"Ella lo mató, es una psicópata", sostiene de manera contundente la hermana de Marcelo Amarfil , el profesor de Educación Física que fue brutalmente atacado cuando se hallaba en un estado de indefensión, según lo reconstruyó la fiscalía. Para ella no hay dudas que la sospechosa del homicidio actuó, incluso, con premeditación y después no tuvo más remedio que mentir tras quedar al descubierto por casualidad.

Es por ello que la familiar de la víctima está convencida que la llamó primero para intentar instalar su defensa. Recuerda que su teléfono sonó a las dos de la mañana y que, cuando atendió, su mundo se vino abajo. "Me dijo 'Graciela, Marcelo se mató. Vení ya, que estoy sola' y lo decía gritando y lo repetía una y otra vez", detalla quien en ese momento entró en shock y, sin desconfiar, creyó lo que escuchaba.

Sin embargo, cuando llegó a la oscura escena y poco a poco conoció las pruebas que acorralaban a la académica, comprendió que la situación era diametralmente opuesta. "Hacía 15 años que la conocíamos, era amiga de Marcelo y vivía todos los días en mi casa; era como de la familia. Pensaba que estaba soltera y ese día me enteré que tenía una pareja hacía cuatro años. También creía que vivía en Desamparados con sus padres, no con su novia en Chimbas", expresa al mismo tiempo que confiesa: "Era como si tuviera una doble vida. Estoy segura de que Marcelo no sabía nada".

Sobre el vínculo que mantenía la acusada con su hermano, Graciela reconoce que "para todo el mundo eran amigos", aunque ella siempre sospechó que había algo más. "Tenían actitudes que no eran de amigos", dice. No obstante, advierte que la víctima era reservada, que no hablaba de su situación sentimental.

Aunque su relación despertaba confusión porque no tenían etiquetas, lo que sí está claro, según las expresiones de la hermana, es que el vínculo era estrecho al punto de que 'Luchi' -como la llamaban- sabía todas sus claves, tenía negocios con él y hasta le hacía las compras de su casa. "Mi hermano delegaba mucho en ella, todas sus frases terminaban en Luchi, era como si estuviera bajo su control", admite y agrega: "Se decían 'mi vida', 'corazón' y eso generaba dudas".

Se conocieron en el gimnasio de UDAP y formaron una amistad. Ambos tenían en común que cuidaban a sus padres, que eran grandes y estaban enfermos. La protagonista de la nota cuenta que, con el paso del tiempo, se hicieron muy cercanos. Sin embargo, parte del entorno de Macelo no aprobaba el tipo de amistad que mostraban. "Mi mamá, que murió hace dos meses, nunca la quiso; tampoco uno de sus amigos", describe.

"El día que pasó lo que pasó, hablamos de Marcelo porque estaba apagado por lo de mi mamá. Es que su vida giraba en torno a ella, porque le daba los remedios, la llevaba al médico. Y desde que murió lo veía sedentario. Por eso me dijo que lo había convencido de salir. Nunca imaginé que planeaba otra cosa", asevera.

Más tarde, en el llamado que jamás hubiera querido atender, Bustos le dijo que su hermano había sufrido un brote psicótico, que se quitó la ropa, que fue hasta el medio de la calle y se mató. En la comunicación, la joven de 33 años le daba a entender que el supuesto suicidio había sido porque "no soportaba" lo de su madre. "Todas mentiras y yo le creí porque tenía confianza", confiesa.

Recopilando todas las piezas del caso, la hermana del fallecido destaca que la acusada nunca lloró y que actuó con frialdad. Además, aquella primera versión se contradijo con los indicios que los peritos fueron descubriendo. "Ella lo mató adentro del auto", afirma y añade: "Esas pisadas de sangre en el pavimento son de ella y las quiso hacer pasar por las de mi hermano. Era para que le cerrara el verso que me dijo a mí y a la Policía".

A dos semanas del fatídico episodio, Graciela admite que no le interesa saber por qué lo mató; sólo pretende que se haga Justicia y que la acusada -que podría ser hallada culpable- pague con la pena más severa, que es la prisión perpetua.

Respecto del supuesto embarazo con el que se especuló durante la semana, tras el pedido de la defensa de Bustos del test, la hermana de Marcelo Amarfil asegura que todo fue un circo y lo calificó como "una payasada". "No sé qué pretenden", manifiesta.

Para descartar por completo la hipótesis del suicidio, la familiar de la víctima señala que su hermano tenía planes a futuro, que tenía pensado mudarse a un departamento y que tenía previsto abrir un gimnasio. "Tenía toda la vida por delante. Mucho tiempo había pasado pendiente de mi mamá y ahora le tocaba vivir", argumenta y cierra: "Pero lamentablemente ella se lo impidió y por eso tiene que pagar".