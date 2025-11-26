miércoles 26 de noviembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

La obstetra Daniela Saldívar fue encontrada culpable por la muerte del bebé llamado Lorenzo, quien sufrió múltiples lesiones durante el trabajo de parto en junio de 2021. La Justicia decidió inhabilitarla para ejercer su profesión.

Por Walter Vilca
La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.

La médica obstetra Daniela Saldívar finalmente fue condenada por la muerte del bebé que sufrió múltiples lesiones y agonizó durante veinticinco días tras un parto ocurrido en 2021. Los fundamentos se conocerán a fines de diciembre, aunque el juez ya determinó que la profesional actuó con negligencia e impericia al asistir a la mujer parturienta y al niño que venía al mundo. La magistrada decidió condenarla a 1 año de prisión en suspenso, por lo que no irá a la cárcel, e inhabilitarla durante cinco años para ejercer su profesión. Mientras se conocía el resultado de la sentencia, la mamá del bebé, Nadia Ailín Barrionuevo, lloraba desconsoladamente.

Lee además
pidieron mas de 3 anos de prision para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebe en un parto
Investigación por mala praxis

Pidieron más de 3 años de prisión para la obstetra sanjuanina acusada de provocar la muerte de un bebé en un parto
Nadia Ailin Barrionuevo.
Desgarrador testimonio

A horas del veredicto en el juicio a la médica, habló la mamá que perdió a su bebé en el parto

Los fundamentos de la sentencia del juez Alberto Caballero se conocerán el próximo 18 de diciembre y, aunque la Nadie Barrionuevo dijo no estar conforme la pena mínima que le dieron a la médica, el fiscal Francisco Micheltorena expresó que lo importante era que condenaran a la obstetra. "La pena es una decisión del juez. Nosotros estamos satisfechos con todo lo trabajado por nuestra parte".

image

El caso se remonta a los días 13 y 14 de junio de 2021, cuando Barrionuevo ingresó a la Maternidad del Hospital Guillermo Rawson para dar a luz a su hijo, Lorenzo Narváez Barrionuevo. La obstetra Daniela Saldívar era la profesional a cargo de la atención y de la conducción del parto. El recién nacido llegó casi sin signos vitales, con un cuadro de asfixia severa, y aunque fue reanimado, quedó con daño neurológico irreversible. Agonizó veinticinco días y falleció el 7 de julio de 2021. Ese fue el origen de la causa que hoy tuvo sentencia.

Durante el juicio, el fiscal Francisco Micheltorena, junto a los ayudantes fiscales Agostina Ventimiglia, Emiliano Pugliese y Adrián Elizondo, de la UFI Delitos Especiales, sostuvieron que Saldívar incurrió en impericia y negligencia (habían solicitado prisión efectiva de 3 años y seis meses, más 10 años de inhabilitación). Expusieron que la médica permitió que el trabajo de parto continuara a pesar de un estancamiento prolongado de más de cinco horas, sumado a una dilatación que avanzaba con extrema lentitud y a la falta total de descenso del bebé, un cuadro que exigía una cesárea urgente.

image
La m&eacute;dica frente al juez Alberto Caballero.

La médica frente al juez Alberto Caballero.

También remarcaron que la profesional no realizó el monitoreo fetal continuo que correspondía después de aplicar la peridural y que asentó valores que no coincidían con el estado real del feto. La acusación agregó que empleó la maniobra conocida como Kristeller, una práctica desaconsejada por la OMS, y que la presión ejercida sobre el abdomen de la mamá generó otras lesiones en el bebé mientras intentaban expulsarlo del vientre.

Entre las pruebas que complicaron a la médica se destacaron los testimonios de la médica forense María Beatriz Vázquez, quien describió los análisis de sangre del cordón umbilical como compatibles con una asfixia prolongada, y los aportes de la tocoginecóloga Carla Sotimano y del obstetra Gustavo Paredes, jefe de Neonatología del hospital Rawson, quienes coincidieron en que la cesárea era la única alternativa adecuada para evitar el daño.

image
Una de las organizaciones sociales que acompañaron a la familia Barrionuevo.

Una de las organizaciones sociales que acompañaron a la familia Barrionuevo.

En la etapa de alegatos, la defensa encabezada por el abogado Joaquín Moine intentó sostener que el cuadro clínico no predecía un desenlace fatal. El planteo fue que el trabajo de parto evolucionaba dentro de parámetros atendibles y que la conducta de Saldívar se ajustaba a los criterios obstétricos del momento. También cuestionaron las conclusiones periciales y señalaron que las complicaciones del bebé no podían atribuirse de manera directa a una decisión de la médica. La defensa insistió en que no hubo intención de causar daño y que la profesional actuó en un contexto complejo.

Con el veredicto ya pronunciado, solo resta conocer los fundamentos de la sentencia, que serán leídos el 18 de diciembre. Mientras tanto, la condena recae sobre una obstetra hallada culpable por la muerte de un recién nacido que nunca logró recuperarse del traumático trabajo de parto que atravesó en junio de 2021. La pena no será de cumplimiento efectivo, aunque el fallo marca un precedente en uno de los casos de mala praxis obstétrica.

Temas
Seguí leyendo

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Habló la médica condenada por provocar la muerte de un bebé en el parto: "Intenté darle las mejores oportunidades"

Tribunales: así se vivió la previa de la sentencia de la médica acusada de mala praxis

Quién es el joven baleado por dos ladrones en Rawson y el pedido de cadenas de oración

Quién es el policía que quedó muy grave tras un vuelco en 9 de Julio

Venganza en Rawson: le quemó la casa al hombre que le daba asilo porque habría violado a su hija

Policías de la Motorizada N° 6 le salvaron la vida a un bebé de un mes

El crudo relato del dueño del galpón textil quemado: "Estamos desanimados, es el sacrificio de toda una vida"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
rawson: escucho ruidos en el techo, salio y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

Por Pablo Mendoza

Las Más Leídas

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho
Brutal asalto

Rawson: escuchó ruidos en el techo, salió y dos ladrones le pegaron un tiro en el pecho

La tormenta en San Juan.
Atención

En San Juan emiten alerta por fuertes tormentas con granizo y vientos de 80 km/h, ¿en qué departamentos?

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones
Giro de 180 grados

El joven que recibió un tiro en Rawson en realidad fue baleado por su vecino que, al parecer, quería atacar a los ladrones

Nadia Ailin Barrionuevo. video
Desgarrador testimonio

A horas del veredicto en el juicio a la médica, habló la mamá que perdió a su bebé en el parto

Los trabajadores de Vialidad Nacional en San Juan siguen en alerta por sus puestos de trabajo y salarios. Hacen asambleas diarias.
Alerta

Recrudece la tensión en Vialidad Nacional San Juan: asambleas diarias y fuga de profesionales por el desfinanciamiento

Te Puede Interesar

¿Eso vale la vida de mi hijo?: la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar
Juicio por mala praxis

"¿Eso vale la vida de mi hijo?": la desgarradora reacción de la mujer que perdió a su bebé en el parto por el que condenaron a Saldívar

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una cata de pasas en el camino para obtener la Identificación Geográfica y el logo que certificará su procedencia
Producción

Una cata de pasas en el camino para obtener la Identificación Geográfica y el logo que certificará su procedencia

Agenda previa y cambios internos: así será la llegada de los nuevos diputados sanjuaninos al Congreso
Cuenta regresiva

Agenda previa y cambios internos: así será la llegada de los nuevos diputados sanjuaninos al Congreso

La médica obstetra condenada a prisión en suspenso.
Veredicto en Tribunales

Condenaron a la médica que causó la muerte de un bebé en un parto en el hospital Rawson, pero no irá presa

El examen de ingreso en la Industrial, en la última edición de 2024 (Foto: Archivo Tiempo de San Juan). 
Una puja tradicional

Se conoció cuántos alumnos buscan entrar a los preuniversitarios de la UNSJ este año: 1 de cada 3 tiene chances