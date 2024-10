Cómo funcionaba RainbowEx en San Juan: la estafa piramidal que involucraría a decenas de penitenciarios de la provincia

La estafa piramidal que sacude a la localidad bonaerense de San Pedro llegó a San Juan y dejó un tendal de damnificados que ahora no pueden recuperar su dinero. Lo llamativo del caso en la provincia, es que la mayoría de los involucrados serían penitenciarios del Penal de Chimbas. De hecho, las víctimas apuntan a uno de sus propios compañeros como cabecilla de la organización.

Aún no hay denuncia policial pero el clima ya comenzó a caldearse en los grupos de WhatsApp donde los supuestos "comandantes" no responden y uno "hasta mandó un audio llorando al grupo", relató uno de los damnificados que, por supuesto, no cree nada de lo que le dicen ahora.

foto para audio.jpg Los presuntos cabecillas sanjuaninos de Knight Consortium en una cena de la organización en Buenos Aires.

"Son compañeros de nosotros, el cabecilla en San Juan es un penitenciario que está con carpeta psicológica. 'La China', acá, se hacía llamar Sofía y con ella supuestamente hablaban los comandantes o capitanes como se hacían llamar", relató a Tiempo de San Juan un joven llamado Ernesto, que no quiere aún dar su apellido porque trabaja en el Servicio Penitenciario Provincial y el señalado como estafador sería su propio compañero.

En San Juan la presunta estafa se montaba en un grupo de unas 650 personas que pusieron sus ahorros para invertir en RainbowEx. A su vez, ese gran grupo se dividía en 10 grupos más de WhatsApp y cada uno de ellos tenía entre 70 y 80 personas.

Las víctimas sanjuaninas, que creían estar ganando dinero a través de inversiones en el mercado, hacían lo que Knight Consortium les indicaba. Esta comunidad se presentaba como una agrupación de traders expertos que, a través de alertas de compra y venta por un grupo de WhatsApp, les indicaban a los desprevenidos inversores cómo operar en la plataforma RainbowEx.

En San Juan, el grupo de WhatsApp se llamaba Knight San Juan y a través de ese medio se difundían las alertas para que los supuestos inversores comiencen a comprar y a vender en una criptomoneda. Criptomoneda que ahora se investiga porque también sería trucha. La diferencia que sacaban de esas operaciones de compra y venta, era la supuesta ganancia que tenían y que iba a depender de cuánto hubieran puesto en la plataforma.

knight san juan 2.jfif

Estas órdenes de compra eran enviadas por un curioso personaje, una trader de rasgos asiáticos a la que apodaron como "La China", quien era profundamente admirada y respetada por ser la supuesta líder de Knight Consortium. Lejos de ser una experta en finanzas, ahora se supo que "La China" es en realidad una actriz de Indonesia llamada Kristin Natalis y que quien enviaba las alertas era uno de los estafadores de la plataforma a nivel nacional.

image.png

Cuando el escándalo explotó en San Pedro, los medios de comunicación se hicieron eco del esquema Ponzi en el que estaba metido "hasta el carnicero del pueblo" y los retiros se congelaron en todo el país, incluida nuestra provincia. Ahora, todos los que pusieron miles de dólares en RainbowEx se están organizando para presentar una denuncia conjunta porque la mayoría ya se resignó a que perdió gran parte de sus ahorros de toda la vida.

Los testimonios de sanjuaninos que cayeron en la estafa de RainbowEx

"Yo ingresé hace dos semanas pero hace un mes y medio que me venían tratando de convencer. El 60% de los que está ahí son penitenciarios", relató Ernesto.

Este joven asegura que puso un millón de pesos en la plataforma, pesos que se convirtieron a dólares y asegura que la indicación era que "mientras más plata ponías, más rentabilidad tenías".

"Nosotros operábamos todos los días. Ellos te mandaban un flayer al grupo, diciendo la moneda que vos tenías que operar y el rango horario para comprar y vender a través de la plataforma. Te mandaban la señal, vos tenías que entrar y comprar y vender. Los líderes se tomaban el trabajo hasta de llamarte y te iban guiando. Después tenías que hacer una captura y mandarlo al grupo", reveló el damnificado.

Sin tener ningún tipo de conocimientos sobre trading, ni de cómo operar en el mercado de las criptomonedas, Ernesto, como otras decenas de compañeros suyos confiaron en las indicaciones de Kinight Consortium y terminaron perdiendo un montón de plata.

"Yo como arranqué a principio de mes metí todo el sueldo pero hay gente que ha sacado préstamos. Supuestamente en ocho o nueve días sacabas la rentabilidad y pensaba pagar el alquiler y todo. Ahora estoy en un quilombo", se lamentó.

Así como él, hay otros que se metieron con mucho más dinero y se habla de víctimas que invirtieron entre 7 mil a 25 mil dólares.

"La primer sospecha arrancó la semana pasada cuando nos avisaron el martes que no íbamos a poder sacar la plata. Yo pedí el retiro el 7 u 8 pero me dijeron que había demoras de 24 a 48 horas. Ahí nos dijeron que todo se había congelado por lo que había pasado en San Pedro y seguíamos creyendo", remarcó.

Ahora, que se descubrió que todo se trataría de una estafa piramidal, el penitenciario sanjuanino que oficia de líder les dijo a los damnificados que tenía guardados 14 millones de pesos que iban a ser destinados a caridad. "Ellos te pedían el 5% de tu ganancia que era para caridad. Supuestamente el líder se estaba comunicando con Sofía y que 'la China' le iba a mandar lo que faltaba para devolver pero imaginate que son 650 personas no van a poder devolver nada y yo todavía no vi ni un peso", aseguró el estafado.

Las víctimas denuncian que tanto el penitenciario como su secuaz, cuyas iniciales son P.O, "han desaparecido". "Ellos nos mentían, nos mandaban certificados truchos que si los buscás están en cualquier lado. Uno de ellos mandó un audio llorando porque dice que va a ir preso", remató.

Alejandro, que tampoco quiso dar aún su apellido, habló con Tiempo de San Juan y contó cómo fue que él terminó cayendo en la supuesta estafa piramidal. Él es trabajador independiente y puso 470 mil pesos en la plataforma para ingresar el pasado 3 de octubre.

"Yo llegué por una persona conocida que empezó a sacar plata ahí y me lo mostraba. Me mostraba las transacciones de los retiros, se veía confiable. Si vos estás viendo y te están mostrando, uno confía. Mi error fue que por ignorancia no investigué un poquito más. Supuestamente ganaba de 10 a 12 dólares por día", explicó Alejandro.

Alejandro está resignado a que el dinero no lo va a recuperar pero espera poder sumar la suficiente cantidad de víctimas para impulsar una denuncia en conjunto.

"Me tomé el trabajo de escribirle a uno por uno de los que están en los grupos de WhatsApp para que nos pongamos de acuerdo en denunciar. Yo no tengo un trabajo estable, quizás si lo tuviera ni me hubiera metido en esto", sostuvo.

Alejandro está en el grupo 4 de los 10 existentes en San Juan y señaló que en el grupo general, donde están las 650 personas, hay al menos 10 que son los administradores "y uno o dos jefes que comandaban todo en San Juan". Alejandro también apuntó contra el penitenciario como uno de los cabecillas.

Tiempo de San Juan intentó comunicarse con el penitenciario que está señalado como uno de los encargados de Knight Consortium en la provincia y no obtuvo respuesta.

Según los testigos que formaron parte de la comunidad y perdieron sus ahorros, los encargados principales son dos, cuyas iniciales son A.P y P.O. Además, están los líderes de grupos que son 10 personas más y todos serían penitenciarios sanjuaninos.

penitenciarios estafadores.jpg Los dos penitenciarios señalados por las víctimas como los presuntos cabecillas de la organización.

La "estafa de salida", el mecanismo de Knight Consortium para recaudar más dinero

Cuando el escándalo de San Pedro salió a la luz, los retiros de RainbowEx se congelaron en todo el país y San Juan no fue una excepción.

Fue entonces, cuando los presuntos estafadores utilizaron un mecanismo muy popular y conocido entre los especialistas Ponzi. El objetivo es hacerse de más dinero y finalmente desaparecer. Es conocido como "estafa de salida" o "exit-scam".

En el caso de RainbowEx, la estafa de salida consistió en pedir fondos por última vez diciéndole a los inversores que esa era la única forma de recuperar lo que ya habían metido en la plataforma. Por eso, le pidieron a todos 88 dólares más con la excusa de que "la China" se cambiaba de plataforma y tenían tiempo hasta el 17 de octubre para poner el dinero ya que "después del 21 de octubre, tomaremos nuestros propios fondos y abandonaremos Rainbow". Así, se aprovechaban de la desesperación de los inversores para obtener algo más de dinero.

En San Juan, el audio asegurando esto llegó también de la mano de uno de los "líderes" y fue aportado a este medio.

"Como había puesto anoche en el grupo, le solicité a ella que nos dé la plata para que cada uno de los miembros ingrese sus 88 dólares y me dijo que sí, que me iba a mandar la plata. La 'China' ha puesto eso para activar las cuentas", se lo escucha decir al audio que fue enviado al grupo. El objetivo de esta nueva "inversión" era destrabar las cuentas que se encontraban congeladas después del escándalo de San Pedro.