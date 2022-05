Como Caín y Abel: los vestigios del violento crimen que sacudió al Médano

Es que si bien la justicia aún no emitió algún fallo al respecto, los fiscales que investigan los hechos están convencidos de que Eliseo ‘Pachico’ Rodríguez mató de un balazo en el rostro a su hermano Herman ‘Mito’ Rodríguez y que el homicidio fue fríamente calculado, ya que lo citó a la tierra de la discordia y le tendió una emboscada.

ccd739b0-afdb-46c1-a7ea-2510fbfa55ac.jpg El lugar donde encontraron el cuerpo de Mito Rodríguez, el hombre asesinado en el Médano

A lo largo y lo ancho de las 3 hectáreas de la finca situada en inmediaciones de Calle 14 y Alfonso XIII, el silencio se vuelve ensordecedor por los campos que rodean en lugar y ya, kilómetro adentro, la profundidad del sitio hace imposible que cualquier cosa que suceda dentro de esos límites sea percatada por otro.

¿Cómo es la escena del crimen en el Médano?

Tiempo de San Juan recorrió la finca que provocó un enfrentamiento entre hermanos y, tal como el relato bíblico de Caín y Abel, uno decidió acabar con la vida del otro. La casera de la propiedad mostró la escena del crimen, donde todavía la tierra se observa teñida por la sangre.

En ese pacífico lugar, que se vio revolucionado por la presencia policial durante los días posteriores al asesinato, todavía quedan las cintas de peligro que impedían el paso y las huellas de los vehículos que transitaron por los angostos caminos. Entre árboles y arbustos de considerable altura, si encontraba el punto en donde hallaron el cuerpo de la víctima.

09400012-29e9-4828-9067-99f0ab25765f.jpg El camino que recorrió por última vez la víctima del crimen en el Médano

Aunque a unos 50 metros se observa la vivienda del vecino (que fue quien lo encontró), la mujer que abrió paso a este diario señaló que el sospechoso conocía muy bien los movimientos de la finca y los horarios en los que había gente trabajando y cuando los moradores estaban descansando.

Su testimonio fue clave para la instrucción del caso que comanda Adrián Riveros, ya que declaró que el día del crimen vio entrar a ‘Mito’, pero no lo vio salir. También, al igual que otros familiares, señaló que el principal acusado (hay otro detenido, sospechado de ser cómplice) visitaba la finca todos los días y no, como aseveró en la audiencia de formalización, que hacía tiempo que no pasaba por allí.

af33bc26-2cf2-4838-9b80-b490b070948c.jpg Los perros que fueron blanco de disparo del principal acusado del crimen, Eliseo Rodríguez

Como la gran mayoría de los testigos de la causa, la casera -cuya identidad prefirió que no fuera publicada, al igual que su imagen- describió a ‘Pachico’ como una persona peligrosa que andaba armada todo el tiempo. Incluso aseveró que llegó a dispararle a los perros de la zona porque se metían en su hectárea.

La historia del Antiguo Testamento hace referencia al asesinato de Abel en manos de su hermano Caín, quien lo mató con una piedra motivado por la envidia. En los pagos del Médano de Oro, la motivación no habría sido esa sino la autoridad sobre una propiedad.

Esa misma hipótesis maneja la fiscalía, ya que los familiares abonaron la teoría. Dijeron que siempre se llevaron mal por esa razón, ya que Eliseo se quería quedar con todo. Esa tierra fue heredada y repartida entre la víctima, el presunto homicida y los otros hermanos. Sin embargo, el único que estaba vivo era Herman. Quizás quitándolo del medio, el lugar por fin sería suyo.