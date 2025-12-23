martes 23 de diciembre 2025

Investigación

Chimbas denunció a un mecánico por uso indebido de vehículos municipales

La Municipalidad de Chimbas aseguró que los rodados fueron entregados a un taller mecánico y que, ante presuntas irregularidades, se presentó la denuncia judicial. Se trata de dos camiones y un móvil de la policía comunal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el marco de una investigación por presuntas estafas que afectan a la Municipalidad de Chimbas, se llevaron adelante una serie de allanamientos en distintos puntos del Gran San Juan, con resultados positivos y el secuestro de varios vehículos vinculados a la causa.

Las medidas judiciales se realizaron en domicilios de Santa Lucía, Capital y Rivadavia. Como resultado de los procedimientos, se incautaron dos camiones —uno marca Volkswagen y otro Iveco— y un automóvil Chevrolet Ónix, que funcionaba como móvil de la policía comunal.

Desde el municipio confirmaron a este medio que se denunció al propietario de un taller mecánico por “uso indebido de las movilidades oficiales”, luego de detectar irregularidades en el destino de los rodados.

Según explicaron fuentes municipales, los vehículos habían sido entregados al taller con el objetivo de realizar tareas de reparación y mantenimiento, pero que el mecánico, identificado de apellido Gil, habría hecho un uso indebido de las unidades, incumpliendo además con las tareas acordadas. Ante esta situación, se decidió avanzar con la denuncia penal, lo que permitió el secuestro de los rodados en el marco de la causa que investiga la UFI de Delitos contra la propiedad.

A partir de esa denuncia, se inició una investigación que dio lugar a una serie de allanamientos en distintos puntos de la provincia. En ese marco, personal policial secuestró un camión Volkswagen en un domicilio ubicado sobre Lateral de Ruta 20 y Gorriti, en Santa Lucía; un camión Iveco en una vivienda de calle Mendoza, pasando Mariano Moreno, en Capital; y un automóvil Chevrolet Ónix en un domicilio de Paula Albarracín de Sarmiento al 1976 Sur, en Rivadavia.

