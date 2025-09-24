miércoles 24 de septiembre 2025

Al hospital

Ataque en Albardón: una mujer fue mordida por perros callejeros mientras hacía ejercicio en el Parque Latino

La víctima, que aún no fue identificada, sufrió mordeduras en las piernas cuando entrenaba junto a otras personas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Un nuevo hecho de inseguridad que involucra a perros callejeros generó alarma en Albardón. Este martes, una mujer —cuyo nombre no trascendió— fue atacada por al menos dos canes salvajes mientras realizaba actividad física en las inmediaciones del Parque Latino, uno de los espacios verdes más concurridos del departamento.

Según confirmaron fuentes policiales, la víctima se encontraba entrenando junto a otras personas cuando, de manera repentina, dos perros que merodeaban el lugar la mordieron en las piernas.

Debido a las heridas sufridas, la mujer debió ser trasladada de urgencia al Hospital Giordano para recibir asistencia médica. Se desconocen, por el momento, mayores detalles sobre su evolución, mientras vecinos reclaman medidas para controlar la presencia de animales sueltos en la zona.

