jueves 25 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Embaucador preso

Apareció una nueva víctima del "Estafador de ancianas" por un engaño de $1.200.000

Es otra abuela que aseguró que Juan Antonio Almonacid la engañó con el cuento de gestionarle un préstamo y resulta que el sujeto la terminó embaucando con préstamos a su nombre.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.

Una nueva denuncia ingresó en la UFI Delitos Informáticos y Estafas contra Juan Antonio Almonacid y eso complica aún más su futuro. El hombre, conocido como el “Estafador de ancianas”, permanece con prisión preventiva en el penal de Chimbas y ahora enfrenta una nueva imputación a raíz de la presentación de otra mujer mayor que aseguró haber sido víctima de un fraude millonario.

Lee además
el estafador de ancianas les entregaba hasta un folleto a sus victimas: las camaras de un banco lo dejaron en jaque
Quedó preso

El "estafador de ancianas" les entregaba hasta un folleto a sus víctimas: las cámaras de un banco lo dejaron en jaque
Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Embaucador entre rejas

El "Estafador de ancianas" tiene otra causa pendiente por otros cinco fraudes contra abuelas

La damnificada relató que Almonacid la convenció de que podía gestionar un préstamo a su favor en mejores condiciones que las bancarias. Para ello le pidió documentación personal y, con esos datos, tramitó un crédito por $1.200.000, que luego utilizó en beneficio propio. Eso caso se sumó a la causa que hay contra el llamado "Estafador de ancianas" en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

image
La causa es investigada por el ayudante fiscal Nicolás Zapata y el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

La causa es investigada por el ayudante fiscal Nicolás Zapata y el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Este nuevo caso se suma al expediente que ya lo tiene complicado. Almonacid fue detenido el 18 de septiembre último por dos denuncias por maniobras fraudulentas contras mujeres mayores. Al otro día y frente al juez de garantías Mariano Carrera, el ayudante fiscal Nicolás Zapata le imputó el delito estafa por abuso de confianza.

En esa audiencia, la fiscalía pidió abrir la investigación por uno de los hechos. La maniobra que le achaca a Amonacid es que se acercó a una anciana y le entregó un folleto de "Créditos Aconcagua", donde en su descripción decía que los mismos asesores iban a tu domicilio. La denunciante llamó al número que figuraba en el papel, entonces Almonacid fue a su casa y le dijo que para su crédito necesitaba su DNI y el recibo de sueldo. Posteriormente le abrió una cuenta en un banco. A los días se dio cuenta que hubo movimientos en su cuenta y que de la nada desaparecieron $324.000 y que fueron dirigidos a un desconocido.

En esa ocasión intervino el juez de garantías Mariano Carrera, quien entendió que existían riesgos procesales y dispuso que Almonacid quedara detenido por dos meses con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.

Además, los investigadores resaltaron que Almonacid no es un improvisado en este tipo de maniobras. El sospechoso arrastra una causa por robo de enero de 2023 y otra de enero de 2024 por una investigación en el Segundo Juzgado de Instrucción por engañar a cinco ancianas. Con esta nueva denuncia que se conoció ahora, el estafador enfrenta un futuro judicial aún más complejo y con pocas posibilidades de recuperar la libertad en el corto plazo.

Temas
Seguí leyendo

La joven que se quemó con un invento casero en Capital se recupera favorablemente

Nueva amenaza de bomba en una escuela, esta vez en Santa Lucía

Capital: un operario en grave estado tras explotarle una caja de fusibles en la cara

El menor golpeado a patadas por su mamá embarazada en Chimbas no sufrió lesiones

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

Un ladrón se llevó $622.000 de la dirección de un colegio de Angaco sin ejercer violencia

Este es el barra de San Martín que fue detenido por la disputa que encarnan dos facciones de la hinchada

Juicio por Tellechea: tras las críticas del fiscal, la defensa de dos imputados lo cruzó fuerte

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen cortesía San Juan 8
La mujer tiene 3 hijos

El menor golpeado a patadas por su mamá embarazada en Chimbas no sufrió lesiones

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos
Importante

Está embarazada y la grabaron dándole patadas a su hijo en Chimbas: el 102 le quitó los hijos

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan
Pronóstico

Alertan por ráfagas de viento de hasta 80 km/h para varios departamentos de San Juan

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada
En una entrevista

Escalofriante: así hablaba Lara, una de las tres víctimas, dos meses antes de ser asesinada

No somos asesinos de perros: el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía
Descargo

"No somos asesinos de perros": el descargo de la familia Bretillot tras el caso que conmociona a Santa Lucía

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal
Video

Desde el aire: así fue el mega operativo que desbarató la banda narco que operaba desde el Penal

Te Puede Interesar

Juan Antonio Almonacid, el ahora detenido.
Embaucador preso

Apareció una nueva víctima del "Estafador de ancianas" por un engaño de $1.200.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?
Minería

Después del acuerdo antichino Milei-Trump ¿hay riesgo en Veladero por Shandong?

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un accidente doméstico la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo video
Historia

Es madre de tres, lleva 9 años inscripta en el IPV y un "accidente doméstico" la llevó a presenciar el sorteo de viviendas en vivo

Amenaza de bomba en una escuela de Santa Lucía.
A primera hora

Nueva amenaza de bomba en una escuela, esta vez en Santa Lucía

Con menos gente en la vereda de la Caja de Acción Social que en oportunidades anteriores, se vive el sorteo de viviendas del IPV. video
Este jueves

Una postal atípica: con menos concurrencia de inscriptos, inició el sorteo de viviendas del IPV de San Juan