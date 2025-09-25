Apareció una nueva víctima del "Estafador de ancianas" por un engaño de $1.200.000

Una nueva denuncia ingresó en la UFI Delitos Informáticos y Estafas contra Juan Antonio Almonacid y eso complica aún más su futuro. El hombre, conocido como el “Estafador de ancianas”, permanece con prisión preventiva en el penal de Chimbas y ahora enfrenta una nueva imputación a raíz de la presentación de otra mujer mayor que aseguró haber sido víctima de un fraude millonario.

Quedó preso El "estafador de ancianas" les entregaba hasta un folleto a sus víctimas: las cámaras de un banco lo dejaron en jaque

La damnificada relató que Almonacid la convenció de que podía gestionar un préstamo a su favor en mejores condiciones que las bancarias. Para ello le pidió documentación personal y, con esos datos, tramitó un crédito por $1.200.000, que luego utilizó en beneficio propio. Eso caso se sumó a la causa que hay contra el llamado "Estafador de ancianas" en la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

image La causa es investigada por el ayudante fiscal Nicolás Zapata y el fiscal Eduardo Gallastegui, de la UFI Delitos Informáticos y Estafas.

Este nuevo caso se suma al expediente que ya lo tiene complicado. Almonacid fue detenido el 18 de septiembre último por dos denuncias por maniobras fraudulentas contras mujeres mayores. Al otro día y frente al juez de garantías Mariano Carrera, el ayudante fiscal Nicolás Zapata le imputó el delito estafa por abuso de confianza.

En esa audiencia, la fiscalía pidió abrir la investigación por uno de los hechos. La maniobra que le achaca a Amonacid es que se acercó a una anciana y le entregó un folleto de "Créditos Aconcagua", donde en su descripción decía que los mismos asesores iban a tu domicilio. La denunciante llamó al número que figuraba en el papel, entonces Almonacid fue a su casa y le dijo que para su crédito necesitaba su DNI y el recibo de sueldo. Posteriormente le abrió una cuenta en un banco. A los días se dio cuenta que hubo movimientos en su cuenta y que de la nada desaparecieron $324.000 y que fueron dirigidos a un desconocido.

En esa ocasión intervino el juez de garantías Mariano Carrera, quien entendió que existían riesgos procesales y dispuso que Almonacid quedara detenido por dos meses con prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial mientras avanza la investigación.

Además, los investigadores resaltaron que Almonacid no es un improvisado en este tipo de maniobras. El sospechoso arrastra una causa por robo de enero de 2023 y otra de enero de 2024 por una investigación en el Segundo Juzgado de Instrucción por engañar a cinco ancianas. Con esta nueva denuncia que se conoció ahora, el estafador enfrenta un futuro judicial aún más complejo y con pocas posibilidades de recuperar la libertad en el corto plazo.