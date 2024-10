Anciano estrangulado en Chimbas: con la absolución al principal sospechoso y el sobreseimiento a otros dos, ¿el caso queda impune?

A pesar de este fallo en favor de Endrizzi, su caso todavía no está firme, es decir que este hombre sigue en la mira pues quedan vías recursivas a las cuales recurrir. Existe la posibilidad que después del 22 de octubre las partes, en este caso la fiscalía de UFI Delitos Especiales -a cargo de Iván Grassi- impugne este veredicto con sus fundamentos correspondientes.

Cabe destacar que el representante del MPF pidió la prisión perpetua para este hombre porque lo consideraba culpable del delito de homicidio criminis causa. Desde un momento, existió el convencimiento de que el hombre de 36 años golpeó y estranguló a Crespillo para consumar y ocultar el robo de aproximadamente 350 mil pesos de su casa en la calle Oro, en Chimbas.

Durante el plazo de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) quedaron en la mira tres personas. Los primeros que quedaron señalados fueron su sobrino Maximiliano Lucas Roldán Crespillo y la esposa de este, Yamila Janet Núñez. A los días cayó el tercero y el que estaba más complicado, Luis Darío Endrizzi.

Todas las pruebas fueron recabándose y en junio del año pasado, Roldán y Núñez fueron sobreseídos por el juez de Garantías Javier Figuerola; tras el pedido del fiscal del caso. Además, el abogado de la pareja dijo en su momento: "Ellos fueron detenidos injustamente ante el temor de que ellos podrían haber sido porque son vecinos colindantes y parientes de Crespillo".

IMG-20231213-WA0037.jpg Maximiliano Roldán Crespillo (35) y Yamila Janet Núñez (31)

Roldán en su momento quedó detenido porque mintió en las declaraciones que les dio a los policías cuando estos trabajaban en el lugar. Según un policía este fue la declaración espontanea de Roldán: “Mirá te voy a decir la verdad, no quiero que en esto caiga gente que no tiene nada que ver, yo y mi familia estuvimos el viernes y sábado todo el día en casa, solo yo salí el viernes en la tarde a la casa de un amigo a jugar cartas y mi esposa salió el sábado a vender ropa en una feria, yo he estado mintiendo anteriormente".

Con respecto a la última frase “yo he estado mintiendo anteriormente”, es porque minutos antes habría dicho que él y su esposa no estuvieron el viernes 8 de diciembre (día que ocurre el homicidio) en esta propiedad. En esa declaración decían que habían llegado el sábado por la noche y que habían sentido olor nauseabundo; que se fueron a fijar si había un perro muerto por la zona pero que no encontraron nada.

El 22 de octubre próximo será crucial porque el tribunal colegiado, presidido por Matías Parrón, dará a conocer los fundamentos de porqué no estuvieron seguros de condenar al acusado y, finalmente, lo absolvieron por el beneficio de la duda. Y ahí la fiscalía determinará si recurrirá a un tribunal superior (impugnación) para impugnar o no la sentencia absolutoria.