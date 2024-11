Alquileres ilegales en La Granja: la disputa por el castigo a los imputados se define en la Corte

La jueza de Garantías, Gema Guerrero, ante la resistencia del fiscal Francisco Micheltorena y la querella, que representa a la Fiscalía de Estado, rechazó los requerimientos de los abogados y el caso llegó a manos del Tribunal de Impugnación. El juez Benedicto Correa, en esta oportunidad, aceptó lo solicitado y por ello el fiscal Fabrizio Medici acudió a la Corte.

Lo que se pretende es que Samat, ex director del C.E.F. N°20, y Sanz, expresidente de la Cooperadora de La Granja, no sean sometidos al proceso judicial. Por eso, propusieron hacer tareas comunitarias y 250 mil pesos a cambio de quedar sin registros penales. Por su parte, Jofré, ex vicedirector y ex funcionario de la entonces Secretaría de Deportes, solicitó -a través de sus abogados Franco Montes y Marcelo Fernández- el sobreseimiento tras afirmar que es inocente.

Todos están sospechados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes como funcionarios públicos y a Jofré le suman el delito de peculado, por alquilar la cancha de hockey y sacar provecho económico con el bien que pertenece al Estado. Alquilaba por hora, después de terminada la jornada educativa, incluidos los fines de semana. Es por ello que se calcula que se alzaron con unos 5 millones de pesos, entre 2019 y 2021.

El Ministerio Público pidió 5 años de prisión e inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos para todos los involucrados. A Jofré y a Samat se les endilgan los delitos en calidad de autores, en tanto que a Sanz lo apuntan por participación necesaria en el delito de abuso de autoridad.