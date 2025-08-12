Alerta por fraude: estafadores se hacen pasar por oficiales de la Policía de San Juan

La Secretaría de Seguridad de San Juan emitió un comunicado para advertir a la comunidad policial y a la ciudadanía en general sobre una maniobra fraudulenta detectada en los últimos días.

Según informaron, personas desconocidas realizan llamadas a través de la aplicación WhatsApp haciéndose pasar por integrantes del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan. Durante el contacto, solicitan datos personales y telefónicos que, aclara la cartera de Seguridad, no son requeridos por la Comisión Directiva ni por empleados de la institución.

El número desde el que se estarían realizando estos llamados es 221-303-3542. Las autoridades pidieron a la población no brindar ningún tipo de información y, en caso de recibir un contacto similar, realizar la denuncia en la dependencia policial más cercana. image

