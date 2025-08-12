martes 12 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cuidado

Alerta por fraude: estafadores se hacen pasar por oficiales de la Policía de San Juan

La Secretaría de Seguridad alertó sobre llamadas de WhatsApp en las que desconocidos se hacen pasar por integrantes del Círculo de Oficiales de la Policía y piden datos personales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La Secretaría de Seguridad de San Juan emitió un comunicado para advertir a la comunidad policial y a la ciudadanía en general sobre una maniobra fraudulenta detectada en los últimos días.

Lee además
recupero su bicicleta robada y la familia que la tenia dijo que era una donacion
En San Expedito

Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación
el tribunal que dicto el fallo historico de expropiaciones cruzo y sanciono al defensor de santiago graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

Según informaron, personas desconocidas realizan llamadas a través de la aplicación WhatsApp haciéndose pasar por integrantes del Círculo de Oficiales de la Policía de San Juan. Durante el contacto, solicitan datos personales y telefónicos que, aclara la cartera de Seguridad, no son requeridos por la Comisión Directiva ni por empleados de la institución.

El número desde el que se estarían realizando estos llamados es 221-303-3542. Las autoridades pidieron a la población no brindar ningún tipo de información y, en caso de recibir un contacto similar, realizar la denuncia en la dependencia policial más cercana.

image
Seguí leyendo

Alertaron por intrusos en una villa de Caucete y la Policía encontró varios objetos robados

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Una motociclista terminó en el hospital tras un choque en una esquina del centro

El tremendo video de un vuelco en La Bebida, con un auto que terminó en el canal

Video: chicas se agarraron de los pelos a la salida de una escuela en Pocito

Subastan 14 vehículos de una empresa que fue denunciada en San Juan por presuntas estafas

Falsa alarma en Rawson: lo que encontraron no era una granada

A un profesor le robaron una costosa moto de la puerta de la escuela Normal Sarmiento

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
denuncio a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mama la indujo
25 de Mayo

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés
Jurisprudencia

Expropiaciones: aseguran que un fallo de la Corte pone en jaque el pedido de investigar al juez Pagés

Emoción y lágrimas entre las familias que recibieron las llaves del barrio Los Molinos, construido en Capital por el IPV.
En Capital

El barrio más deseado del IPV ya es hogar de 260 familias: mirá cómo son sus departamentos

Multaron al parador que alquiló los kayaks a los turistas que tuvieron que ser rescatados en el Dique Punta Negra.
Definición

Tras el rescate de los turistas en el Dique Punta Negra, multaron al prestador que alquiló el kayak: cuánto deberá pagar

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría
Pronóstico

Alerta en San Juan por el arribo de viento Sur: cuándo llegaría

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo
25 de Mayo

Denunció a su expareja de haber abusado a su hija y la nena en una entrevista dijo que su mamá la indujo

Te Puede Interesar

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna
Por sus declaraciones

El tribunal que dictó el fallo histórico de expropiaciones cruzó y sancionó al defensor de Santiago Graffigna

Por Redacción Tiempo de San Juan
Orrego inauguró 10.200 m² de pavimento en Rivadavia, resaltó el rol de la obra pública y anunció nuevos avances
Desarrollo

Orrego inauguró 10.200 m² de pavimento en Rivadavia, resaltó el rol de la obra pública y anunció nuevos avances

El acusado de manosear a una menor en Chimbas. No se da a conocer su nombre y rostro para preservar la identidad de la víctima.
Tribunales

Chimbas: le gritaba obscenidades a una menor y un día, junto con su hermano, se le abalanzó y la manoseó

Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación
En San Expedito

Recuperó su bicicleta robada y la familia que la tenía dijo que era una donación

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas
Iniciativa

Diputados del PJ de San Juan proponen crear un registro para evitar estafas telefónicas