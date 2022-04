Un policía fue agredido con una patada en San Martín

Un hombre oriundo de San Martín este lunes en la madrugada fue aprehendido por agredir a un policía en un control policial. Este sujeto no quiso hacerse el control de alcoholemia, pero de igual forma quedó detenido por la agresión y falta de documentos de su vehículo.

Este ataque fue en el Paraje San Ceferino, en calles Independiente y Rawson. Efectivos que estaban trabajando en la zona observan que un auto Volkswagen Golf hacía maniobras peligrosas. Le pidieron que bajara la marcha, este paró y se bajó del auto muy ofuscado. Cuando empezó a ser entrevistado, el agresor golpeó al agente con un puntapié y le cerró la puerta del auto con violencia para apretarle los dedos de una mano causándole un corte

Noticias Relacionadas Fue noticia por un caso que conmocionó a San Juan y ahora por una agresión: quedó libre

El violento quedó detenido de igual forma y la Policía lo identificó con el apellido Maturano de 32 años.

Fuente policial dijo que Maturano se negó a hacerse el control de alcoholemia, pero a pesar de su rebeldía este hombre no tenía la documentación correspondiente del vehículo como el seguro obligatorio, la patente estaba fuera del lugar, no tenía retrovisor, no tenía licencia de conducir, ni RTO.

El detenido quedó a disposición del Tercer Juzgado Correccional.