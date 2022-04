Ex policía fue condenado, pero quedó libre: Fiscalía protestó y recibió un revés

Si bien fue condenado por el abuso sexual de una menor a 5 años de prisión efectiva, el policía retirado que fue hallado culpable de semejante delito permanecerá en libertad hasta que el fallo quede firme no sólo por decisión de los jueces de Garantías, sino ahora también por el Tribunal de Impugnación.

Se trata del ex uniformado de apellido Salinas, quien el 31 de marzo fue sentenciado por el tribunal colegiado compuesto por Eugenio Barbera, María Gema Guerrero y Juan Carlos Caballero Vidal (h), por el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda. Sin embargo, resolvieron que continuara libre y por ello Fiscalía acudió a un tribunal superior para impugnar esa resolución, puesto que pretendía que fuera detenido por entender que con la pena impuesta se fugaría.

Para pesar del Ministerio Público, la autoridad no hizo lugar a la medida ya que argumentó que no existe riesgo de fuga. Según apuntó, el condenado permaneció en libertad y compareció siempre, aún cuando pesaba una calificación más grave en su contra y que la fiscal Ingrid Schott no había probado el riesgo de fuga.

Acorde indicaron las fuentes, el Tribunal de Impugnación advirtió que la defensa tenia razón en cuanto a que desde el inicio se sometió al proceso, contaba con lazos familiares estables y tenía módicos ingresos. Por todo ello resolvió que se mantenía su libertad hasta tanto quede firme la sentencia.

La defensa del acusado, Sandra Laveque, advirtió en el cierre del juicio que no estaba de acuerdo con la pena y por eso aseguró que esperaría los fundamentos para apelar. En los alegatos, había pedido que a su cliente fuera penado a 3 años de prisión condicional, mientras que la Fiscalía solicitó 10 años.