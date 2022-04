Habla una de las víctimas de Matic y asegura que tiene dos denuncias más: por abuso y por golpeador

Con el correr de las horas siguen saliendo a la luz detalles sobre la denuncia por abuso sexual contra Matic y ahora firman ya tenía otra anterior por otro supuesto abuso sexual y otra por un presunto caso de violencia de género. Esto fue confirmado en exclusiva a Tiempo de San Juan por parte de una de las víctimas que dijo: "Nos amenazaba, es una persona muy manipuladora", en referencia al jefe sindical de la Bancaria.

La identidad de la víctima es reservada para protegerla pero dio detalles de cómo comenzaron los problemas con Matic y por qué ya fue denunciado antes.

Una de las denuncias es por violencia de género, se registró en el CAVIG en enero del 2021, y la víctima aseguró que no quisieron tomársela porque "no tenía lesiones físicas que lo probaran". Esa presentación quedó en una acta de comparecencia mediante la cual avisaron al gremialista que había una exposición en su contra pero no prosperó.

La otra data del 16 de octubre del 2021 y fue radicada en Mendoza, dado que está radicada en esa provincia. Es por un presunto delito contra la integridad sexual. La hizo otra chica que actualmente tiene 25 años, que también es allegada a Matic. La supuesta víctima contó que los episodios de abuso sexual que sufrió por parte del sindicalista habrían ocurrido en el año 2016, en San Juan.

"Ya tiene otra denuncia por abuso pero la víctima no se animó a hacerla en su momento, recién el año pasado pudo", relató la mujer. Tiempo de San Juan tuvo acceso a esta última denuncia que se radicó en Mendoza: "Vivíamos amenazadas así que ella se fue a vivir a Mendoza por el hostigamiento que recibía y allá denunció", explicó la misma fuente.

La denuncia radicada en Mendoza.

Hoy, el influyente personaje del mundo del sindicalismo sanjuanino está sospechados del abuso sexual de una niña en el marco de una causa que es investigada por el fiscal Raúl Iglesias, de la UFI del Centro ANIVI. Él, por su parte, ya salió a negar todo y aseguró que "son todas mentiras, pero el proceso judicial lo va a determinar".

Por ahora, Matic no irá preso pero la investigación en su contra se formalizó este martes por la mañana y es por abuso sexual simple doblemente agravado. Durante 3 meses, el gremialista quedará en la mira de la Justicia y, aunque seguirá libre, deberá presentarse a la comisaría cercana a su domicilio y no podrá salir del país.

Además, la jueza de Garantías María Gema Guerrero le prohibió acercarse a la presunta víctima, a pedido del funcionario del Ministerio Público.

"Yo he hablado con muchas psicólogas para entender el grado de manipulación que ejercía sobre nosotras, vivíamos amenazadas. Él es una persona muy importante y tiene poder", concluyó la víctima.