Por falta de pruebas, desligan a tres de los cuatro acusados por el crimen de la abuela de Pocito

La causa por brutal asesinato de la anciana pocitana María Pérez, en agosto de 2021, quedó con un único acusado. Los otros tres hombres que estuvieron sospechados de ser sus cómplices fueron desligados total y definitivamente del caso. El fiscal no encontró pruebas para mantener la imputación contra ellos y pidió que sean sobreseídos.

La decisión ya fue tomada por el fiscal Renato Roca, quien pidió al juez de garantías Ramón Alberto Caballero el sobreseimiento de Alfredo José Ortiz, Jerónimo Joaquín Fernández Montivero y Jon Francisco Cano Ortiz. Los tres habían salido excarcelados en diciembre último, pero no estaban desvinculados de la causa del todo.

Ahora sólo falta que lo ratifique el magistrado. Es lo que venía solicitando desde un inicio de la causa el abogado César Jofré, que presentó pruebas de que Ortiz andaba en el centro en el momento que ocurrió el asesinato. Una postura similar planteó María Filomena Noriega, que pedía desvincular a Fernández Montivero.

La víctima. Esta era María Pérez, la anciana asesinada.

Con todo esto, el único detenido por el asesinato de la anciana de 82 años es Cristian Miguel Di Carlo. De hecho, en la tarde de este lunes el fiscal Roca pidió la prórroga de la prisión preventiva y el juez Caballero extendió la detención por 40 días más. Se espera que en ese ínterin se realice la audiencia de control de acusación para pedir formalmente el juicio contra Di Carlo por el delito de robo simple y homicidio doblemente agravado por ensañamiento y criminis causa, en concurso real.

El asesinato de María Pérez fue cometido la mañana del 21 de agosto de 2021, en su casa en calle Salvador María del Carril de Villa Paolini, Pocito. Di Carlo vive justo enfrente del domicilio de la anciana. La investigación del Ministerio Público Fiscal dio por acreditada, con el grado de certeza necesario en esta etapa de la causa, que esa mañana el muchacho se metió sin ejercer violencia a la casa de la mujer mayor.

El principal sospechoso. Cristian Miguel Di Carlo, vecino y único acusado del crimen.

La conocía y sabía que estaba sola. Ahí supuestamente redujo a la abuela, la tomó a golpes, la estranguló y hasta le dio un puntazo en el cuello que prácticamente la degolló. Todo esto con el objetivo de concretar el robo. En la causa se señala que sustrajo apróximadamente 20 mil pesos, un reloj y un revólver calibre 22.

Después saltó la pista detrás de Di Carlo. Primero dijo que esa mañana no estuvo en el barrio, pero una filmación reveló lo contrario. También se demostró que antes había tenido problema con la anciana. Los policías de Homicidios allanaron su casa y lo detuvieron. En una de sus prendas hallaron manchas de sangre, que después se constató que tenían el perfil genético de la víctima. Además, en la galería de imágenes de su celular encontraron fotos del revólver y del reloj sustraído a Pérez. En principio, se sospechó que Ortiz, Fernández Montivero y Cano eran sus cómplices, pero no hubo ningún indicio que los sitúe en la escena del crimen o que demostraran que hayan colaborado con el único acusado antes o luego del hecho. Fue por eso que el fiscal Roca desestimó continuar con la imputación contra estos tres últimos. No así con Di Carlo, del quien sospecha que fue el autor del robo y del asesinato, que tuvo como adicional una brutalidad innecesaria.