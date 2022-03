Prohíben al contador denunciado por golpeador y abusador acercarse a su exesposa

Después de la publicación de Tiempo de San Juan, la abogada que denunció a su exesposo contador por supuestos maltratos y abusos sexuales fue notificada por la Justicia de que tomaron medidas: prohibieron al hombre acercarse a la exmujer, aunque la cautelar también es para ella. Hasta tanto él sigue en libertad, pese a que en la misma resolución se señala “que hay elementos de convicción suficiente para sostener la probabilidad de los hechos denunciados”.

Tiempo de San Juan hizo público el caso este martes, dado que la letrada no tenía respuesta. La denuncia la realizó el 23 de febrero último y fue otro intentó más para que la escucharan. La mujer aseguró que antes no denunció esos hechos por las amenazas de su exmarido y porque este supuestamente le decía que tenía “muchos contactos”. Por otro lado, aseguró que tiempo atrás se animó a denunciarlo, pero un fiscal de apellido Martínez Yanzón no quiso recibir la denuncia.

La última presentación sí fue recibida y es la que ahora tomó curso en la UFI del CAVIG. En esa denuncia la abogada contó que convivió durante 11 años con el contador, en la casa que tenía en Capital. Aseguró que sufrió violencia física, verbal y sexual. Uno de los esos hechos ocurrió el 27 de diciembre de 2019, cuando la golpeó y la quemó agua caliente, destacó. A raíz de esas lesiones permaneció internada 19 días en el Hospital Marcial Quiroga. También afirmó que durante 2019 y 2020 padeció numerosos maltratos y abusos sexuales por parte del contador.

En otro parte, además de cuestionar al fiscal Martínez Yanzón, denunció por violencia institucional a la juez Marianela López, del Primer Juzgado de Familia. Le reprocha el haber dado la tenencia de sus dos hijos al padre, todo esto a pesar de que los niños declararon que no querían estar con él y que a su lado sufrían maltratos.

La mujer reclamó inacción judicial, a la vez que recordó que hay otra denuncia en la Unidad Conclusiva Correccional contra el contador por amenazas y que ya existía una prohibición de acercamiento que el hombre incumplió. Junto al escrito, ofreció prueba documental como fotos, certificados médicos y hasta acta notarial sobre la opinión de los niños.

Este miércoles, la abogada fue notificada de la medida dispuesta por el juez de garantías Diego Sanz por pedido de la UFI del CAVIG. El magistrado ordenó la prohibición reciproca de acercamiento para ambos. Esto para que no se aproximen a los domicilios de cada uno, los lugares de trabajos y otros sitios que frecuenten, como también todo tipo de contacto, sea por vía celular u otros medos, por el lapso de 60 días.

Lo que llama la atención es que la medida es para ambos, siendo que la mujer es la denunciante. Y le dan cierta credibilidad a la denuncia, puesto que un apartado de la misma resolución se señala: “fiscalía entiende acreditado que existen elementos de convicción suficiente para sostener la probabilidad de los hechos denunciados y la participación del denunciado en ellos”.