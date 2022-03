En videos, mirá la reacción del femicida de Yoselí cuando conoció la condena a perpetua

Este martes, para la sorpresa de muchos de los presentes, Carlos Rodríguez (23) sujeto acusado de violar a matar a su prima de 10 años, Yoselí Rodríguez, fue condenado a la pena máxima: reclusión perpetua.

En esta jornada estaba estipulado que se realice la audiencia de control de acusación, pero no. Luego de que el fiscal de la UFI N°1 Iván Grassi, dio a conocer cómo fue el hecho con sus fundamentos y el pedido de pena; el abogado defensor, Hugo Trigo expresó que el imputado le dijo que quería ir a juicio abreviado y no ir a un debate oral y público -dijo que tenía una estrategia-. Ante esta razón, las partes llegaron a un acuerdo.

Pero ¿cómo vivió el femicida confeso este juicio?

Carlos Rodríguez estuvo en silencio toda la audiencia y solo respondió cuando el juez le solicitó que hablara. Mostró una imagen de pena en todo momento, cabizbajo y con los ojos puestos en las personas que hablaban.

El fiscal en un momento de la audiencia dio a conocer las imágenes del hecho y éste las miró sin decir ni una palabra o gesto -positivo o negativo-.

Agarrado de las manos solo escuchó a los interlocutores, no miró a otra persona (había gran cantidad de miembros de la prensa presentes en la sala).

Él se señaló y dijo ser el autor de este brutal delito, reconoció que violó y mató a Yoselí. Aceptó todo lo que dijo la fiscalía contra él y no aportó algún tipo de negativa con la pena pactada por las partes, la reclusión perpetua.

Tras un cuarto intermedio -que duró un poco más de media hora- el triunvirato de forma unánime homologó la pena pactada y condenó a reclusión perpetua por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso real con homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y violencia de género (femicidio), en prejuicio de su prima Yoselí Rodríguez de 10 años.

Así fue el momento de la condena: