De la alegría de los Martín Fierro a la tristeza de un robo violento: la pesadilla de una periodista sanjuanina

Con la voz entrecortada y muy angustiada, la periodista Sandra Salas relató la pesadilla que vivió en manos de delincuentes, este lunes, cuando salía de un comercio de Capital.

La panelista del programa "De sobremesa" viene de ganar un Martín Fierro Federal junto a sus colegas de Canal 8 pero toda esa alegría se vio empañada por el hecho de inseguridad que le tocó vivir.

"Recién termino de hacer un montón de denuncias de las tarjetas y todo. Fue en Ameghino, entre Libertador y San Luis", detalló salas en diálogo con Tiempo de San Juan.

Sandra había salido de un negocio de ropa donde devuelve la ropa de quienes la visten para el programa "venía tan contenta con todo lo del Martín Fierro", aseguró.

Fue en esos segundos cuando bajó la ventanilla del auto porque hacía calor y un delincuente se bajó de una moto y se le metió prácticamente adentro del auto para llevarle la cartera.

"Me siento muy mal, tenía mi billetera que me regaló mi nuera que me encantaba, las tarjetas, los documentos, el registro. Ahora tengo que hacer todos los trámites de nuevo y aparte es guita que tengo que poner. Yo cumplo con todo, pago mis impuestos, me jode el tipo que se mete con una laburante porque soy una laburante", se lamentó Salas.

La periodista ya radicó la denuncia pero admite que no tiene demasiadas esperanzas de que aparezcan sus cosas "aunque sea el registro y el documento", explicó que espera poder recuperar.

"No le vi la cara porque estaba con el casco y tienen una velocidad tan grande que no le ves la cara", explicó.

Con su auto, Salas persiguió al delincuente e inclusive la ayudó un delivery que pasaba por la zona pero lo perdieron de vista cuando tomó por Avenida Libertador.