Estaba con su amiga en Chimbas cuando apareció su ex: la atacó y hasta le destrozó el celular

Este sábado en la noche un hombre fue detenido luego de atacar a su ex pareja en una vivienda en Chimbas. Además, en medio del ataque de furia le rompió el celular.

De acuerdo a lo informado por fuentes policiales el hecho ocurrió en el interior del barrio Conjunto II, cuando una mujer de 49 años estaba con su amiga. De repente apareció su ex pareja, un hombre de 28 de quien no trascendió su identidad. Como no lo querían dejar entrar, saltó las rejas y entró al inmueble.

Ambos comenzaron a discutir, hasta que él la atacó y le rompió el celular. Tras avisar a la policía de lo que ocurría, llegaron a la vivienda y detuvieron al agresor. Se le dio intervención a la ayudante de fiscal en turno, quien vinculó al hombre al delito de flagrancia por violencia de género e incumplimiento de mandato judicial. Fue trasladado a Comisaría 17.