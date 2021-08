Ella es María, la abuela de la Villa Paolini que fue asesinada a golpes y casi degollada

María Pérez, de 82 años, apareció asesinada a golpes y casi degollada en su vivienda de la Villa Paolini, en Pocito. Ocurrió el sábado 21 de agosto, cuando uno de sus hijos fue a buscarla y la encontró en medio de un charco de sangre en la cocina.

La familia de María estaba siempre presente y, por eso, cuando vieron que no atendía el teléfono decidieron ir a verla, sin imaginar que se encontrarían con la macabra escena. A la anciana le dieron más de una decena de golpes en la cabeza y el rostro y luego le cortaron el cuello con un cuchillo. De hecho, habría sido esto último lo que terminó provocando su muerte. En la casa había desorden y se constató que faltaba el monedero de la abuela y posiblemente dinero, no más de 20 mil pesos. En el lugar del crimen también estaba el cuchillo con el que la atacaron.

Hasta este viernes, casi una semana después del brutal crimen, todavía no hay detenidos y entre los investigadores reina el hermetismo.

El martes hubo una reunión entre el secretario de Seguridad de la provincia, Carlos Munisaga, el fiscal general de la provincia Eduardo Quattropani, el jefe de Policía Luis Walter Martínez y miembros de la UFI Delitos Especiales. El objetivo fue hablar sobre los pasos a seguir en la investigación para dar con él o los culpables que le hicieron eso a María.

La mujer era abuela y muy querida en la Villa donde además reina la conmoción.

Las hipótesis son varias una apunta a alguien que conocía a María, seguía sus movimientos y aprovechó ese sábado cuando ella salió a barrer para meterse a la casa atrás suyo. La otra es que se trató de un ladrón ocasional que la vio y se ensañó con ella ante una posible resistencia de la abuela.

Este viernes comenzó a circular en redes sociales una imagen pidiendo justicia por la anciana de Pocito. Fue justamente el mismo día en que el fiscal general de la Provincia, Eduardo Quattropani llevó adelante una conferencia de prensa en la que habló sobre el tema.

La semana que viene nos vamos a juntar con los familiares, les vamos a explicar qué estamos haciendo. Creo que vamos a tener éxito. Tenemos más de 20 policías mirando cámaras, entrevistando gente, hemos llevado médicos y psicólogos.

Quattropani también le habló a la sociedad sanjuanina y remarcó: "No nos vamos a esconder, no vamos a buscar que otro homicidio haga olvidar ese homicidio. No puedo jurar ni prometer que vamos a descubrir el asesino pero si fracasamos, cosa que no creo, les vamos a decir que desde el minuto cero hemos hecho una buena investigación, seria".

Tiempo de San Juan intentó comunicarse con los familiares de María pero la conmoción y la angustia es tal que prefirieron reservarse mientras avanza la investigación policial.