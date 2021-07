Lo esperaban para trabajar y lo encontraron muerto dentro del Hogar de Día de Rodeo

Desde temprano que esperaban a Don Cuello para trabajar. Nunca faltaba, pero este lunes no apareció. Por eso mismo fueron a buscarlo a la casa donde vivía, al lado del templo de la Parroquia Santa Domingo en Rodeo. Pero no respondió. Estaba muerto sobre su cama. La víctima había protagonizado un hecho de sangre en septiembre pasado.

El fallecido fue Edgardo Cuello, de más de 60 años, un viejo habitante del pueblito de Rodeo que vivía transitoriamente en el Hogar de Día del municipio iglesiano, según datos de Radio La Cumbre. Este hombre fue el mismo que el 2 de septiembre de 2020 quedó detenido tras protagonizar una pelea y acuchillar a Juan Silva, el dueño o la cara visible del canal Iglesia Cable Color. El incidente se desató a raíz de una discusión laboral, dado que Cuello trabajaba para Silva.

Ahora vuelve a sonar el nombre de Cuello, pero a raíz de su infortunada suerte. Quienes conocieron al hombre mayor, contaron que, a partir de ese problema ocurrido en septiembre del año pasado, Cuello cayó en desgracia. Sin trabajo y sin lugar donde vivir, entró en depresión. Recibió ayuda del municipio, fue así que le dieron un lugar en el Hogar de Día para que se hospedara allí. De vez en cuando le ofrecían changas, con eso se mantenía.

Este lunes, debía ir a trabajar a la casa de una vecina de Rodeo. Curiosamente no apareció, eso llamó la atención. Fue así que lo fueron a buscar para ver por qué no había ido. Alguien fue hasta el Hogar de Día y llamó a la puerta. Como Don Cuello no contestaba, entraron a la vivienda. Ahí lo encontraron. Estaba sin vida, sobre su cama. Como si hubiese estado sentado sobre un costado y de forma imprevista cayó hacia atrás.

No tenía signos de violencia, señalaron fuentes del caso. El padre Rómulo Cámpora confirmó la triste noticia, a radio La Cumbre. “Le he dado la bendición. Aparentemente le dio un infarto”, señaló, a la vez que pidió si hay algún pariente que se acerque a darle cristiana sepultura al hombre. Lo que se sabe es que Don Cuello no era de Iglesia, se había radicado allí hace décadas por su trabajo en el canal. La Policía trabaja en el caso.