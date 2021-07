A un mes de la tragedia que se cobró tres vidas en Capital, ¿qué fue lo que provocó las muertes?

Pasó ya un mes de la tragedia que ocurrió en un barrio de Concepción, en la que tres sanjuaninos fallecieron a causa de la intoxicación con monóxido de carbono, noticia que generó gran conmoción en la provincia. Una investigación judicial se inició para determinar las causas que desataron la fatalidad y, tras las primeras pericias, los peritos detectaron fallas en los artefactos que funcionaban con gas y en la ventilación del departamento.

Las víctimas que encontraron la muerte el 22 de junio pasado fueron Laura Azucena Sánchez (50), Antonio Olivencia (29) y Federico Leuzzi (32), quienes se encontraban en el interior de un departamento del barrio Centro Empleados de Comercio, ubicado en la Villa América.

Fuentes judiciales confirmaron que observaron el mal funcionamiento de dos artefactos con quemadores, es decir dos calefactores y su defectuosa combustión. Además, advirtieron la falta de ventilación en los ambientes del inmueble situado en el consorcio de Av Rawson al 425 Norte, incluso aseguraron que la chimenea del calefón estaba tapada por un nido. Aparentemente, ese fue el peligroso cóctel que derivó en las muertes de la mujer y de los dos hombres que por una particular situación se habían reunido en el lugar.

Es que la pareja Olivencia, Julieta Peña, se descompuso. La chica embarazada empezó a sentirse mal y su hermana -novia de Leuzzi- la llevó al Hospital Guillermo Rawson. En ese momento llegó Sánchez, que se quedó en el departamento junto a su hijo Antonio y Federico Leuzzi esperando a que las chicas regresaran. Esa fue la primera señal de que algo andaba mal en ese departamento.

Fotos de redes sociales. A la izquierda, Federico Leuzzi y a la derecha, Laura Sánchez y su hijo Antonio Olivencia

Al rato, en el mismo hospital constataron que la joven embarazada tenía signos de intoxicación con monóxido de carbono. Eso generó preocupación en las hermanas, pues sabían que sus parejas y la mamá de uno de ellos se encontraban en el departamento. Entonces los llamaron por teléfono, pero no contestaron. Por eso alertaron a su abuela, que vive en el mismo consorcio, para que vaya a buscarlos. Ya era la 1.30 del martes. La mujer mayor logró entrar y se topó con un escenario tremendo. Leuzzi estaba tendido en el sofá del comedor, Sánchez en la cocina y Olivencia en el baño. Todos habían muerto.

La inspección y el trabajo de los técnicos de ECOGAS permitió tener más certezas. Fuentes judiciales revelaron los primeros informes confirmaron que el departamento no contaba con rejillas de ventilación y que las puertas y ventanas estaban cerradas. Que la estufa a gas situada en el comedor y el calefón no funcionaban a la perfección, de modo que no hacían una buena combustión y eso generó que el lugar se llenara de monóxido de carbono. Hasta el caño de ventilación del calefón estaba obstruido, dado que en la salida de la chimenea había un nido que tapaba la salida de los gases.