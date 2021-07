Doble identidad y prófugo: lo acusan de ser un estafador y amenazar de muerte con un arma

El peligroso delincuente doble identidad que se fugó de Concepción, que es intensamente buscado en toda la provincia y que fue dado a conocer por TIEMPO DE SAN JUAN, Pedro Ezequiel Iván Saitta (pero que en la provincia se hacía pasar con el nombre de Leonardo Sampieri) ahora fue señalado de dos graves delitos: primero, estafar a un hombre con la venta de una camioneta y la compra de un Fiat Palio y amenazar con un arma de fuego al hombre con el que iba a hacer la transacción de los vehículos.

La víctima de este grave episodio es José Luis Dicarlo (48), el cual asegura que las denuncias de estafa y amenaza con arma de fuego ya las hizo en su momento en la Central de Policía.

Dicarlo está desesperado, vendió su camioneta Toyota Hilux (2011) a este hombre y le compró un Fiat Palio y nunca vio nada a cambio. Supuestamente el arreglo con papeles que tenía con Saitta (que lo conocía como Sampieri) era él darle la camioneta y recibir autos a cambio, que según dijo la víctima iba a recibir una camioneta Mercedes Benz. Además, en ese momento la hija de Dicarlo cumplía 18 años y él tenía intenciones de regarle un auto. Le entregó $450.000 por un Fiat Palio y el vehículo nunca lo vio. “Este me estafó con casi 3.000.000 de pesos”, expresa desesperado José Luis y pide recuperar lo más ante posible todo lo que perdió, “por lo menos que me den la camioneta”, dice.

A la izquierda: camioneta Hilux que entregó. A la derecha: camioneta Mercedes Benz que presuntamente iba a recibir.

Esta presunta estafa pasó en diciembre de 2020, Dicarlo puso a la venta su camioneta Toyota Hilux en la página de ‘Compra Venta San Juan” y que un día Saitta -con el nombre Sampieri- lo contactó diciendo que era de la concesionaria ‘Royal Cars’ y le dijo de llegar a un arreglo de cambiar la Toyota por otros vehículos. Dicarlo aceptó y concretaron en una reunión. “Él (por Saitta) vino a mi casa, hicimos los papeles y le entregue la llave de mi camioneta. Después no vi nada”.

Fiat Palio que entregó $450.000. los ahorros que con su pareja habían destinado para regalárselo a su hija. La foto fue enviada por Saitta a la víctima.

Dicarlo estuvo todos los días preguntando sobre sus autos, pero siempre le decían una mentira diferente. Nunca recibió nada y decidió irlo a denunciar por la estafa. Es ahí donde ocurrió lo que a la víctima más lo asustó: fue amenazado con un arma de fuego.

“Cuando fui a encararlo, me mostró el arma y me amenazó de muerte a mí y a mi familia. Asustado me di la vuelta y me tomé el primer colectivo que vi”, expresó a este diario la víctima. Pero además de la foto de la denuncia contó en lujo y detalles como fue la amenaza. Dicarlo contó que Saitta estaba vestido de bermuda, una camisa hawaiana y que la pistola (que él cree que es de 9mm) la llevaba en la parte izquierda de su cintura.

Denuncia por el caso de amenazas agravadas por el uso de arma de fuego.

Dicarlo también comentó que cuando fue a hacer la denuncia por amenazas en la Policía siempre tuvo trabas y que le costó mucho, pero finalmente con su abogada pudo radicarla. A pesar de que estos episodios fueron dados a conocer, Tiempo de San Juan dio a conocer el prontuario de este sujeto y no aparece de que fue denunciado por una presunta estafa y amenaza de arma de fuego.

Dicarlo finalmente expresó que está a disposición de la justicia y que tiene todo el material (mensajes, fotos y denuncias) para mostrar. “Por favor necesito que me devuelvan lo que no me dieron, por lo menos la camioneta”, volvió a insistir.

Uno de los mensajes de Dicarlo con Sampieri: ante el mensaje de Dicarlo en decirle que iba a hacer la denuncia, Saitta le respondió: "vamos a ver quien pierde".