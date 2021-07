Militante político acusado de estafador: el supuesto socio se defiende y también dice ser víctima

Francisco Piriz Carossia, el pasado lunes fue detenido por la Policía al ser denunciado por estafas reiteradas en prejuicio de 3 personas. En esos engaños, Piriz Carossia habría dicho que era socio del abogado Renzo Quero, representante de la Asociación de Inquilinos y asesor nacional.

Ahora el supuesto socio, Renzo Quero, rompió el silencio y contó la verdad de sus hechos. Lo primero que dijo a Tiempo de San Juan, es que está “preocupadísimo” por esta situación que está viviendo y que él ha sido “víctima de este chico”. Quero está trabajando en Buenos Aires hace aproximadamente 1 año y 5 meses y tuvo que dejar su ocupación para solucionar el problema que hay en la provincia.

Quero explicó que tomará medidas legales contra Piriz Carossia por usar su nombre y con las supuestas víctimas que lo mencionaron y dijeron que él estaba al tanto de todas las maniobras del ahora detenido, Piriz Carossia.

Quero dice que él no ha sido estafado con dinero, sino “ha usado mi nombre”. Este sujeto se presentó en la justicia (Tercer Juzgado de Instrucción) pero que no lo recibieron porque el sumario todavía está en sede policial. De igual forma expresó que está a disposición y se presentará en la justicia.

¿Cuál es su supuesta relación?

Según contó Quero, Piriz Carossia se le habría acercado cuando se estaba por recibir para pedirle una mano e incluirlo en el ámbito laboral (habría sido en marzo de 2020 cuando empezó el confinamiento en Argentina). Quero le dijo que no tenía problema, pero a los pocos meses le salió la posibilidad de irse a Buenos Aires a trabajar y él aceptó. Pero con Piriz Carossia no habría dejado ningún acuerdo concreto.

Con respecto a cómo se conocieron, Quero dijo que lo conoce desde el 2018 cuando la madre de Piriz Carossia los presentó y dejó en claro que no son amigos, ni muy unidos. “Él (por Piriz Carossia) me mandaba mensajes como si fuera mi amigo, pero no lo es”.

La denuncia que recae contra él

Sandra Nogueira, expresó a este diario que en febrero de 2020 conoció a Piriz Carossia como si fuese un abogado y a su socio de apellido Quero. Ellos dijeron tener un estudio jurídico y los contrató para que hicieran los trámites de divorcio y cancelen todas las deudas.

Nogueira les habría entregado 500.000 pesos a estas personas para pagar todo lo anterior, pero a los meses descubrió que el tramite nunca se hizo y que Piriz Carossia no era abogado. La señora finalmente tomó la decisión de denunciar a Quero en el Foro de Abogados. También, el pasado lunes, la señora denunció formalmente a Piriz Carossia y a Quero en la sección Defraudaciones y Estafas.