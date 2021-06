Pese a estar preso, Campodónico fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga y quedó internado

El ex director del Museo Gnecco que fue detenido por tenencia y distribución de pornografía infantil y que permanece tras las rejas en la Comisaría 13º, Carlos Campodónico, fue trasladado al Hospital Marcial Quiroga el sábado último porque adujo tener dolores estomacales y allí quedó internado.

Fue un médico legista el que lo revisó y luego recomendó que fuera llevado a un nosocomio para ser observado por especialistas, dado su cuadro de salud. Fue por eso que el juez de Garantías Federico Rodríguez ordenó con urgencia su traslado al hospital de Rivadavia, que se encuentra justo al frente de la seccional policial.

Como el acusado del aberrante delito se encuentra privado de su libertad, en el hospital se encuentra junto a una custodia policial que lo mantiene incomunicado con el exterior. Así lo afirmaron fuentes judiciales allegadas al caso, que indicaron que los únicos autorizados que pueden ingresar a su habitación son los médicos que lo atienden.

Todo comenzó el viernes, cuando los abogados de Campodónico presentaron un escrito ante el magistrado en el que aseguraban que su representado tenía gastroenteritis. Así, el juez le solicitó a un médico legista -imparcial en el proceso- que chequeara su estado de salud y fue ese profesional el que sugirió su inmediato traslado.

Como Rodríguez es el responsable del detenido y de todo lo que suceda con él, pues así lo señala el nuevo Código Procesal Penal, tomó la decisión de que fuese llevado al centro de salud y que fuese sometido a análisis para descartar cualquier tipo de riesgo. Es así que desde el sábado está en el hospital siendo sometido a diversos estudios y su permanencia dependerá de lo que arrojen los resultados de los análisis.

El 14 de junio Campodónico recibió la prisión preventiva por 6 meses y Rodríguez le denegó al imputado el arresto domiciliario, pese al pedido de su defensa.

Durante la audiencia, el acusado admitió recibir y ver material pornográfico pero negó distribuir el mismo y comercializarlo. Su entonces abogado, que en principio había adelantado su intención de acordar, aclaró que su defendido no tenía conocimiento de que el contenido que recibía tenía a menores como protagonistas. "Yo no lo he hecho. Que a veces he recibido y he visto videos así, sí. Pero no he traficado ni he vendido pornografía infantil, eso jamás", manifestó.

Campodónico fue imputado por el artículo 128 del Código de Penal, por los hechos descriptos tanto en el primer párrafo como en el cuarto. En la primera parte sostiene que "será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores". En el cuarto párrafo señala que "será reprimido con prisión de un mes a 3 años al que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años".

Cómo quedó al descubierto

Tras un informe del National Center for Missing and Exploited Children, se detectó que en San Juan había sujetos que podrían estar involucrados en la tenencia y distribución de pornografía infantil. Fue por ello que desde la oficina judicial 'Red 24/7' -que trabaja en coordinación con el NCMEC de Estados Unidos- envió un informe a la Unidad Fiscal de Investigaciones del Centro ANIVI, que procedió con la detención del ex director.