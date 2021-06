Ex director del Gnecco detenido por pornografía infantil admitió recibir el material y fue enviado al Penal

Luego de quedar detenido por tenencia y distribución de pornografía infantil, el ex director del Museo Provincial Gnecco, Carlos Campodónico, se presentó este lunes en Tribunales para el control de detención y, en la audiencia de formalización, declaró frente al juez de Garantías, a quien le admitió haber recibido y haber visto material comprometedor. Sin embargo, negó la comisión del delito, de distribución y comercialización del contenido.

Luego de que la Fiscalía y la defensa no llegaran a un acuerdo, el juez Federico Rodríguez le dictó la prisión preventiva por 6 meses y le denegó al imputado el arresto domiciliario, por lo que fue enviado directo al Servicio Penitenciario. Además el magistrado resolvió que el plazo de investigación de la causa sea de un año hasta llegar a juicio oral y público.

Durante la audiencia, Capodónico admitió recibir y ver material pornográfico pero negó distribuir el mismo y comercializarlo. Su abogado, que en principio había adelantado su intención de acordar, aclaró que su defendido no tenía conocimiento de que el contenido que recibía tenía a menores como protagonistas.

"Yo no lo he hecho. Que aveces he recibido y he visto videos así, sí. Pero no he traficado ni he vendido pornografía infantil, eso jamás", manifestó el acusado.

"He visto varias veces en mi gmail como que alguien quería violentar la cuenta. Jamás hice nada en contra de un menor. Si he tenido la forma de ver pornografía, pero nunca de comercializar con menores", expresó.

Campodónico fue imputado por el artículo 128 del Código de Penal, por los hechos descriptos tanto en el primer párrafo como en el cuarto. En la primera parte sostiene que "será reprimido con prisión de 3 a 6 años el que produjere, financiare, ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos menores". En el cuarto párrafo señala que "será reprimido con prisión de un mes a 3 años al que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de 14 años".

Acorde la versión del acusado y pese a haber reconocido la recepción del material, ninguna de las acciones que provee el delito que le achacan fueron llevadas adelante por él.

Tras un informe del National Center for Missing and Exploited Children, se detectó que en San Juan había sujetos que podrían estar involucrados en la tenencia y distribución de pornografía infantil. Fue por ello que desde la oficina judicial 'Red 24/7' -que trabaja en coordinación con el NCMEC de Estados Unidos- envió un informe a la Unidad Fiscal de Investigaciones del Centro ANIVI, que procedió con la detención del ex director.

Campodónico es uno de los tres detenidos que hay en la provincia por tenencia y distribución de material pornográfico. A uno de ellos, Ezequiel Chicala, del mismo modo que Campodónico, le dictaron la prisión preventiva. El tercero de los aprehendidos, que cayó el sábado, Washington Castro, aún no tuvo su audiencia de formalización aunque se estima que transitaría por el mismo camino.