Así operaba el abogado trucho que estafó a cuatro mujeres en San Juan

Martín Sánchez Vera es el nombre que usaba el hombre que estafó a sanjuaninas haciéndose pasar por abogado y les pidió plata para trámites legales que nunca inició.

Según informaron fuentes policiales, hasta el momento hay una sola denuncia radicada en la División Defraudaciones y Estafas de la Policía de San Juan, pero no descartan que aparezcan más damnificadas.

La víctima que salió a dar la cara, no quiso identificarse por temor a represalias. Dijo que contrató los servicios de Sánchez Vera para que le inicie el reclamo de cuota alimentaria a su ex pero, según el relato de la chica, le cobró y desapareció sin hacer nada.

"Un día me citó pidiéndome dinero para estampillados, la partida de nacimiento del niño, fotocopia de mi DNI y una suma de $6000 pesos. Firme un papel en blanco, el cual me dijo que iba a llenarlo adentro del municipio porque no le iba a dar tiempo. Y le hice la entrega del dinero, pero no me hizo ningún recibo porque estaba apurado", relató la mujer.

Por estas horas, la Policía intenta dar con Sánchez pero ni siquiera saben si es su nombre real. Si bien hablan de cuatro víctimas, lo concreto es que hay una sola denuncia.

"No es abogado, estamos al tanto y la Justicia está actuando", se limitó a decir Gustavo Giaccagli, presidente del Foro de Abogados.

La víctima que lo denunció, se dio cuenta de que algo andaba mal cuando los meses pasaron y Sánchez no inició el trámite por la cuota alimentaria. "Fui al Foro y ahí me dijeron que ni siquiera estaba inscripto", contó.

Otra de las damnificadas que habló en la radio se identificó como Emilce. La chica dijo que Sánchez prometió conseguirle una casa del IPV con sus contactos políticos y que le pidió dinero a cambio.

“Esta persona me prometió la casa propia y decía que tenía contactos políticos. Un día me llamó y me pidió $20.000 para entregarle a una persona y yo le conseguí $8.000. Se los transfierí a una cuenta y posteriormente me dijo que en una semana iba a tener mi casa, pero los días pasaban y no habían novedades”, explicó Emilce.

La casa, por supuesto, no existía y nunca le fue entregada a la joven. "Me dijo que era la manzana E, casa 27, en un barrio que había sido entregado cerca de la UVT. Fuimos con mi familia, teníamos toda la ilusión del mundo, pero nunca encontramos la casa”, comentó. Hasta ese momento, Sánchez ya le había sacado a la chica, unos 13 mil pesos.

La causa está siendo investigada en la Justicia pero todavía no logran dar con el presunto estafador.