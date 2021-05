Médico acusado por abuso: la segunda denunciante dijo que le tocó la cola, pero él dice que no la conoce

Después de que un médico sanjuanino fuera acusado por abusar sexualmente de una paciente, se sumó una segunda denuncia en su contra y la presunta víctima salió a contar su experiencia con el profesional de la salud, que le habría tocado la cola cuando le colocaba una inyección. Sin embargo, a través de su nueva defensa, Andrés Navarro aseguró que no conoce ni recuerda a la mujer que lo señala.

La segunda denunciante le dijo a Diario de Cuyo que si bien había protagonizado un traumático episodio con el clínico, no lo había podido denunciar en la Policía porque no tenía su nombre y, ahora que salió a la luz el caso que lo involucra, lo reconoció. Fue por eso que decidió contar los detalles del momento que vivió con el profesional.

Según contó, el hecho sucedió en mayo de 2018, cuando fue atendida en la guardia del CEAC por Navarro. El médico le recetó un inyectable y, cuando se lo colocó, aseguró que le bajó los pantalones por demás y le masajeó la cola. "Me decía 'flaquita' todo el tiempo, con demasiada confianza y me bajó los pantalones hasta la rodilla, dejando al descubierto mis partes íntimas. En un momento me masajeó la cola", detalló.

Además, la presunta víctima contó que Navarro se le acercó y se puso cara a cara mientras le acariciaba la mano, aprovechando que su esposo se encontraba afuera del consultorio. "Me quedé helada por lo que estaba viviendo y no pude gritarle a mi esposo. Cuando me pude levantar, me mareé, él me agarró y me seguía acariciando. Al salir del lugar, sólo quería irme a mi casa. Mi marido todo el tiempo me preguntaba qué me había pasado porque no paré de llorar en el camino", sostuvo.

Según apuntó la abogada defensora de Navarro, Filomena Noriega, su defendido le negó dicha versión e incluso aseguró no recordar a la denunciante. "Por el momento analizan si tal acusación es viable y si se suma como una nueva acusación en su contra", manifestó la letrada.

Acorde a lo expresado por el profesional en la mira, hace más de dos años que no coloca inyectables y por lo tanto no recuerda a cuántos pacientes le puso una inyección. "Él niega absolutamente todo, dice que es inocente", agregó.

Por el momento, el clínico quedó en libertad después de que la jueza Gema Guerrero le concediera la excarcelación, pues consideró que no había peligro de fuga ni de entorpecimiento de la investigación.