Le robaron la bici a una periodista de adentro de una conocida radio sanjuanina

Una periodista sanjuanina fue víctima de delincuentes que le robaron una bicicleta, la cual usa a diario para ir a trabajar. Lo insólito es que se la robaron de adentro de su lugar de trabajo.

La víctima fue Cecilia Riveros, a quien este lunes le robaron una bici marca Glock, rodado, de adentro de las oficinas de Antena 1, donde ella se desempeña como periodista.

Según relató a Tiempo de San Juan, para acceder al lugar, ubicado sobre calle Mitre, hay que tocar un portero y es el operador quien, tras pedir identificación, abre la puerta.

"Estuve seis horas en la radio y cuando salí me llevé esta sorpresa. No sé si será alguien que ya me conoce los movimientos o no sé qué pensar", expresó Cecilia.

Por otro lado, la comunicadora aseguró que buscarán al delincuente por las cámaras de seguridad. "Hay cámaras en un negocio de al lado, en la puerta de ANSES y en la esquina de Mendoza y Mitre", agregó.