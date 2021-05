Jacuzzi, una 4x4 y una finca para eventos: los lujos del matrimonio de policías, preso por desviar fondos

Los vecinos del barrio privado Campo de Sueños, en Santa Lucía, no salen del asombro. Es que el viernes pasado, la Policía irrumpió en el loteo y allanó la casa de los Vanetti, el matrimonio de policías que hoy está preso por presunto desvío de fondos de la Policía de San Juan.

El oficial principal Oscar Vanetti y su esposa, la subcomisario Ivana Olivares son dos de los implicados en la escandalosa causa, sospechados ambos de desviar dinero de la Fuerzas de Seguridad provinciales, a la cuenta del oficial quien, hasta la semana pasada, era el Tesorero de la institución.

Un jacuzzi, cuatro habitaciones y varios televisores plasma de 50 pulgadas son algunas de las cosas que llamaron la atención de los investigadores. Es que es aseguraron que si todos estos artículos son de su propiedad, será complicado justificarlo con el sueldo real del matrimonio.

El escándalo se destapó cuando el contador de la Policía detectó una transferencia irregular de $280 mil pesos. Fue entonces cuando comenzó la investigación que terminó salpicando también Carolina Tejada Montaño, la secretaria del oficial principal porque el dinero habría ido a parar a su cuenta.

La casa de los Vanetti, en el barrio santaluceño, desentona con el resto. Los otros propietarios están sorprendidos con lo ocurrido pero algo raro siempre intuyeron cuando vieron la "fortaleza" que la familia se construyó en un barrio donde casi todas las casas son de una sola planta. Según dijeron a este diario, fuentes del entorno de los policías, siempre les llamó la atención la velocidad con la que levantaron la vivienda que hoy, es la única casa del loteo que está cien por ciento terminada.

La "fortaleza" que levantó el matrimonio, en apenas un año.

Adentro, los investigadores se encontraron con los lujos de los Vanetti. Un primer piso con cuatro habitaciones y una planta alta con una superficie de 60 metros cuadrados.

En el barrio, la familia tampoco tenía demasiada interacción con el resto de los vecinos, quienes aseguran que cuidaban celosamente su privacidad, casi no hablaban con nadie y no salían mucho de la vivienda. De hecho, casi no los conocen y pocas veces lo vieron a él salir y entrar de la casa.

La camioneta Amarok roja que dicen que manejaba el oficial principal es otra cosa que llamó la atención. El vehículo, habría llegado a la vivienda de Santa Lucía, hace nada más que un mes.

Cuatro horas es, aproximadamente, el tiempo que tardaron los pesquisas en recopilar todos los costosos objetos que tenía en su poder la familia.

Además, durante la investigación, se supo que los Vanetti serían propietarios de una finca, ubicada en las cercanías de calle Alfonso XIII, en Pocito. Una propiedad con quincho y pileta.

Quedará ahora en manos del oficial principal y su esposa, justificar el nivel de vida que llevaban y demostrar si correspondía con sus ingresos. En todo caso, será tarea de la fiscalía que no descarta que haya más involucrados en la causa.