Revés judicial para el ex jefe de policía por la desaparición de Tellechea

El juez federal, Leopoldo Rago Gallo, rechazó el planteo de la defensa del ex jefe de Policía, Miguel González, procesado por haber desviado la investigación que intentaba dar con el paradero del ingeniero Félix Raúl Tellechea.

La defensa de González, quien se desempeñaba como máxima autoridad de las Fuerzas de Seguridad Provinciales cuando el ingeniero sanjuanino desapareció, argumentó que no se cumplían las garantías constitucionales y por eso pedían la nulidad de la elevación a juicio de la causa. Es más, sostienen que el ex policía no conocía en profundidad de qué se lo acusaba, pero Rago Gallo rebatió todas y cada una de las argumentaciones.

"Entiendo, por el contrario, que Miguel Francisco González puede defenderse en un eventual juicio penal, oral y público. Es más, en su presentación articula ensayos defensivos contestando la acusación, que evidentemente la defensa comprendió cabalmente", explicó en su resolución el juez federal.

Miguel González está procesado porque, a dos días de la desaparición, Moyano, Del Castillo, Oro y Alonso, denunciaron a Tellechea por la supuesta defraudación contra la Mutual de la UNSJ. El fiscal, Francisco Maldonado, entiende que esta fue una falsa denuncia que buscaba desviar la atención del conflicto real y que lo hicieron con la ayuda de la Policía que González dirigía.

Maldonado, señaló que González no siguió la pista del conflicto entre el ingeniero y las autoridades de la Mutual, algo que familiares y amigos de la víctima habían declarado a los investigadores.

"Resulta claro entonces que la instrucción en la presente causa, se ha llevado a cabo respetando todas las garantías del debido proceso, el derecho de defensa y el derecho a la tutela judicial efectiva, con la oportuna intervención de un juez competente, independiente e imparcial que será distinto al que intervendrá en la etapa del plenario, por lo que corresponde rechazar el planteo de nulidad", concluyó Rago Gallo.

Así las cosas, González está listo para sentarse en el banquillo de los acusados, en cuanto el Tribunal Oral Federal, fije la fecha para el juicio. Este es el documento completo, de la resolución de Rago Gallo.