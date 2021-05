Prometía casas del IPV y cuotas alimentarias: hay dos denuncias contra el abogado 'trucho'

Después de que una mujer denunciara públicamente que un sujeto que se hizo pasar por abogado la estafó, asegurándole que tramitaría la cuota alimentaria, fuentes allegadas a la investigación indicaron que formalmente se radicaron dos denuncias en la División de Estafas de la Policía de San Juan contra la misma persona. Sin embargo, el ardid que habría utilizado con las supuestas damnificadas no habría sido el mismo ya que, además de fingir llegada en la Justicia de Familia, simuló tener contactos en el IPV.

Como la instrucción avanzó rápido, su detención sería inminente, comentaron fuentes cercanas a los hechos.

Identificado como Martín Sánchez Vera, el presunto estafador fue denunciado por dos sanjuaninas que creyeron y confiaron en los servicios que podía ofrecer como profesional. La primera de las afectadas fue quien sacó el caso a la luz y radicó la denuncia. Luego se sumó una segunda afectada, quien dijo que el hombre le prometió una ilegalidad: que por 40 mil pesos, saldría sorteada y recibiría una casa del IPV.

Aunque esto es ilegal y la designación de propietarios es a través de un sorteo con escribano público, Sánchez fue acusado de asegurar una vivienda a cambio de dinero en efectivo. Aseveraba que tenía contactos políticos y que ello haría realidad el sueño de la casa propia.

Por supuesto, la casa no existía y nunca le fue entregada a la joven. "Me dijo que era la manzana E, casa 27, en un barrio que había sido entregado cerca de la UVT. Fuimos con mi familia, teníamos toda la ilusión del mundo, pero nunca encontramos la casa”, comentó una de las denunciantes.

La mujer que creyó que mediante ese mecanismo conseguiría una propiedad le realizó varios pagos a través de transferencias bancarias y, a raíz de ese dato, los investigadores -comandados por el juez Guillermo Adárvez, del Tercer Juzgado de Instrucción- confirmaron que quien estaba detrás de la treta era Sánchez Vera. Es que las cuentas que recibieron los depósitos bancarios estaban a su nombre. Incluso la primera damnificada lo había señalado como el autor de la estafa en la que habría caído.

La víctima que salió a dar la cara no quiso identificarse por temor a represalias. Dijo que contrató los servicios de Sánchez Vera para que le inicie el reclamo de cuota alimentaria a su ex pero, según el relato de la chica, le cobró y desapareció sin hacer nada.

"Un día me citó pidiéndome dinero para estampillados, la partida de nacimiento del niño, fotocopia de mi DNI y una suma de $6000 pesos. Firme un papel en blanco, el cual me dijo que iba a llenarlo adentro del municipio porque no le iba a dar tiempo. Y le hice la entrega del dinero, pero no me hizo ningún recibo porque estaba apurado", relató la mujer.

En el Foro de Abogados confirmaron que el sujeto denunciado no es abogado matriculado. "No es abogado, estamos al tanto y la Justicia está actuando", manifestó el presidente de la institución Gustavo Giaccagli.